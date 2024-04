Sur la PS4 Pro, le géant japonais avait mis en place un label pour indiquer quels jeux exploitaient pleinement les capacités de la console. Nous retrouverons la même chose sur la PS5 Pro, avec des exigences qui tendent à rassurer quant à ses capacités.

PS5 Pro : la console next-gen tant espérée ?

Alors que la PS5 Pro est si tout va bien attendue dans le courant de l'année, tout ce qui la caractérise semble avoir maintenant leaké. Le plus intéressant à connaître est bien sûr sa fiche technique, pour savoir si l'appellation Pro est usurpée ou non. Sur ce point, nous avons deux sons de cloche. D'un côté, son processeur présente une hausse de « seulement » 10% en termes de GHz par rapport à la console originale sortie en 2020. Soit 3,85 GHz au lieu de 3,50.

Pourtant, la bête proposerait des gains bien plus intéressants sur d'autres terrains. Avec un GPU 67% plus gros, celui de la PS5 Pro devrait être 45% plus rapide. Même constat au niveau de la mémoire vive, a priori 28% plus rapide que la RAM de la console d'origine. Selon Sony, tout cela combiné rendrait ce modèle Pro 45% plus rapide s'agissant de la vitesse de rendu. À ce titre, le géant japonais instaure le label « Trinity Enhanced », ou « PS5 Pro Enhanced » pour plus de clarté. Celui-ci servira à indiquer quels jeux exploitent pleinement la fiche technique sur le papier plus robuste de la PS5 Pro. Pour recevoir cette fameuse étiquette, les jeux doivent combiner sur cette dernière :

Un upscale de résolution jusqu'à la 4K

60 FPS constants

L'ajout ou l'augmentation des effets de ray tracing

La PS5 Pro pourra-t-elle tenir toutes ses Pro-messes ? © Sony

Une console qui doit faire ses preuves

Les jeux pourraient également recevoir ce label selon les conditions suivantes :

Augmentation de la résolution cible sur les titres qui tournent selon une résolution fixe sur la console standard

Augmentation de la résolution maximale pour les titres qui tournent à des résolutions variables sur la console standard

Augmentation du framerate pour les titres qui ciblent un framerate fixe sur la console standard

Inclusion d'effets Ray Tracing spécifiques à la PS5 Pro.

Vous l'aurez compris, Sony entend enfin répondre aux joueuses et joueurs souhaitant des jeux à la fois beaux et fluides. Plus qu'envers les joueurs, la PS5 Pro doit aussi faire ses preuves auprès des développeurs. Certains d'entre eux semblent être déçus par sa fiche technique. D'un côté, le label « Enhanced » pourrait tendre à les rassurer. De l'autre, cela signifie que du gros travail d'optimisation devra être fait sur les jeux pour qu'ils méritent de porter cette étiquette. Selon Digital Foundry, l'extrêmement attendu GTA 6 lui-même pourrait ne pas recevoir l'appellation, puisqu'il ne serait sur le papier pas capable de tourner à 60 FPS constants. La pratique étant plus parlante que la théorie, rien ne vaudra donc de voir la console en action. Pour cela, rendez-vous normalement dans le courant de l'année.