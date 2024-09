Maintenant que nous avons une idée plutôt précise de la fiche technique et du design de la PS5 Pro via de nombreux leaks, un autre s'intéresse quant à lui au stockage de la bête. Celui-ci présenterait une nette amélioration par rapport aux modèle « Fat » et « Slim », si l'on en croit le généralement bien informé Moore's Law is Dead. À noter que ce YouTubeur a déjà fait l'objet d'une plainte pour atteinte au droit d'auteur par Sony en ayant partagé des détails techniques de la console. Ce qui vient donc ajouter quelque crédit à ce nouveau leak de sa part.

La PS5 Pro verrait aussi les choses en grand pour son stockage

Fin de semaine dernière, billbil-kun de chez Dealabs nous présentait un croquis du design final de la PS5 Pro. Celui-ci serait relativement similaire au design de la Slim, quoique plus grande et large, afin d'accueillir la fiche technique plus robuste qu'elle arbore sous le capot. Comme la Slim, la Pro pourrait également être déclinée en deux versions : une dépourvue d'un lecteur blu-ray, et l'autre avec. Un tel lecteur pourrait aussi être vendu séparément.

Quoi qu'il en soit, la PS5 Pro devrait embarquer, en plus d'une fiche technique plus avancée, un SSD nettement plus robuste que ses grandes sœurs. D'après Moore's Law is Dead, il serait question d'une capacité de stockage de 2 To, et non 667 Go pour le modèle de base et 840 pour la Slim. Une capacité doublée, qui coïncide par ailleurs à des jeux toujours plus volumineux, notamment ceux portés par des moteurs modernes comme l'Unreal Engine 5.

Ce n'est toutefois pas tout. Le SSD de la PS5 Pro devrait également être plus silencieux et mieux refroidi. La console de base était notoirement connue pour être assez bruyante à son lancement il y a quatre ans de cela. Sa déclinaison Pro devrait donc présenter une autre amélioration notable en ce sens. Même si Moore's Law is Dead s'est jusqu'alors montré fiable s'agissant des leaks relatifs à la PS5 Pro, il convient d'attendre une présentation officielle pour en avoir le cœur net. Celle-ci ne devrait d'ailleurs pas tarder, un State of Play étant prévu dans les prochains jours, avec très probablement une apparition remarquée de la nouvelle itération de la console de Sony, pour une sortie a priori prévue d'ici fin 2024.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube