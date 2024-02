Après la Nintendo Switch 2 et la prochaine Xbox, voici que la PS5 Pro se retrouve sous les projecteurs avec une nouvelle série de leaks. L'année dernière, des spécifications présumées ont fuité, révélant des détails sur le GPU, le CPU et la mémoire. Et pour en rajouter une couche, une nouvelle vidéo du YouTuber Moore's Law is Dead, reconnu pour ses révélations et informations, et comptant à ce jour plus de 171 000 abonnés sur sa chaîne, a corroboré certaines de ces spécifications.

À quoi s'attendre avec la PS5 Pro ?

Comme le reporte le site wccftech, on parle notamment d'un processeur Zen 2 à huit cœurs opérant autour de 4 GHz, d'un GPU RDNA 3 sur mesure comprenant 60 unités de calcul, oscillant entre 2500 et 2800 MHz ou encore de 16 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 18 000 MT/s sur un bus de 256 bits. Un autre détail intéressant de la nouvelle vidéo est qu'AMD s'attendrait à un lancement de la PS5 Pro pour les fêtes de 2024... Evidemment, et comme toujours, tout ceci reste à prendre avec des pincettes.

Dans sa vidéo, Moore's Law is Dead parle aussi du prix supposé de la PS5 Pro, qui pourrait être aux environs de 500 dollars pour un modèle sans lecteur de disque. Selon le YouTuber, le prix de fabrication de ce modèle Pro n'est pas considérablement plus élevé que le coût de fabrication du modèle PS5 actuel. « De ce que je vois ici, je veux dire toujours juste 16 Go de RAM, pas même 20 Go, donc ils peuvent opter pour les coûts de RAM les moins chers probablement inférieurs à ceux du lancement de la PS5 ».

Plus loin il ajoute « Je ne vois rien dans cette console qui ferait que le prix de fabrication à la fin de cette année soit plus élevé que le prix de fabrication d'une PS5 en 2020. Pas drastiquement plus, peut-être un peu plus, mais pas de manière drastique. » Vous pouvez retrouver la vidéo en question et ces propos ci-dessous :

Et en pratique, ça donne quoi ?

En pratique, cela signifierait que la console est capable de gérer de nombreuses informations en parallèle grâce à ses 8 unités de traitement. Actuellement, AMD a mis sur le marché ses processeurs les plus récents basés sur l'architecture Zen 4. Par conséquent, la prochaine console de Sony pourrait comporter un processeur technologiquement en retrait de deux générations. Néanmoins, cela ne sous-entend pas forcément un compromis sur les performances. Cette décision pourrait être motivée par des considérations financières.

Pour le GPU, la PS5 Pro serait à la pointe en matière d'architecture graphique, puisque le RDNA 4 n'est pas attendu avant cette année et il s'agirait ici d'une version hybride, que l'on pourrait qualifier de RDNA 3.5 pour schématiser. Une bonne grosse dose de puissance au programme. Enfin, pour ce qui est de la RAM, la bande passante serait supérieure. La fluidité en jeu serait donc plus importante. On aurait donc droit à un beau gap de puissance avec la PS5.