Dans l'univers en constante évolution des consoles de jeux, la PS5 Pro fait l'objet de rumeurs passionnantes, notamment concernant ses capacités d'amélioration par intelligence artificielle. On le sait, l'IA est au cœur des technologies depuis quelque temps déjà. Il semble bien difficile pour les constructeurs de consoles de jeu de s'en passer, étant donné les possibilités qu'elle offre..

La PS5 Pro et l'épineuse question de l'IA

Selon les informations divulguées par un leaker réputé du nom de Kepler, rien ne semble très simple pour la PS5 Pro. En fait, l'expert a clarifié que cette console n'utilisera pas le DLSS de NVIDIA. La raison principale est que la partie centrale de la console, appelée APU (une combinaison de processeur et de carte graphique), ne dispose pas de ce qu'on appelle des NPUs, ou unités de traitement neuronal, qui sont nécessaires pour faire fonctionner des technologies comme le DLSS.

A la place, selon Kepler, la PS5 Pro utilisera son propre système de carte graphique pour améliorer les images via l'IA. Cette amélioration se ferait grâce à une technique spécifique intégrée dans le GPU, connue sous le nom de WMMA. En d'autres termes, la console pourrait améliorer les images en utilisant ses propres fonctions graphiques avancées, même sans les NPUs. Mais sans passer par le DLSS.

Cependant, même si cette méthode d'amélioration par IA est théoriquement possible, l'expert exprime des doutes sur la capacité de Sony à développer et mettre en œuvre efficacement cette technologie sans l'aide d'AMD, qui fournit la technologie de l'APU. En résumé, il y a une possibilité que la PlayStation 5 Pro puisse améliorer les jeux grâce à l'IA, mais il reste incertain de savoir comment et si cela sera réalisé à son plein potentiel.

Cette fonctionnalité d'amélioration par IA, bien que non officiellement confirmée, a été évoquée dans des documents divulgués d'Insomniac Games concernant le jeu Marvel's Wolverine. Elle est présentée comme l'une des caractéristiques distinctives de la PlayStation 5 Pro, permettant à Sony de la positionner comme une console capable de supporter des jeux en 4K à 120 FPS... Wait and see.