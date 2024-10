La sortie de la PS5 Pro est prévue dans deux semaines, le 7 novembre 2024, au prix de 799,99€. Une facture plus salée que celle de la PlayStation 5 à son lancement, et même maintenant, qui peut d'ailleurs monter à 920€. En effet, le tarif de base concerne la console qui est vendue sans le lecteur optique blu-ray 4K. Si vous ne voulez pas vous séparer de vos jeux physiques, il faut donc ajouter 120€ de plus. Mais d'après Digital Foundry, le coût supplémentaire n'est pas si absurde au regard de l'inflation et du fait qu'elle est capable de faire mieux qu'un PC dans certains cas.

La PS5 Pro s'offre l'un des plus gros cartons de 2024

À son lancement, la PS5 Pro aura plus d'une vingtaine de jeux optimisés. Une liste qui augmente de jour en jour et qui est donc loin d'être définitive à l'heure d'écrire ces lignes. Ces derniers jours, deux nouveaux titres ont confirmé leur intention d'en mettre plein la vue sur la console. Lies of P, le souls-like qui revisite le légendaire conte de Pinocchio, recevra une mise à jour, au même titre que l'un des meilleurs jeux de 2023, Alan Wake 2. L'un des plus gros cartons de 2024 confirme qu'il sera également optimisé.

Si vous êtes un défenseur de la démocratie, et que vous vous battez chaque soir pour cette valeur, vous allez pouvoir exterminer les menaces d'Helldivers 2 dans de meilleures conditions sur PS5 Pro. Après avoir écoulé plus de 12 millions d'exemplaires sur PlayStation 5 et PC, le jeu service d'Arrowhead Game Studios, qui pompe totalement Starship Troopers (et c'est tant mieux !), débarque sur la nouvelle console de Sony. « Il y aura des différences entre la version actuelle PS5 et la version PS5 Pro. Mais l'étendue de ces différences n'a pas été communiquée » a déclaré le community manager Twinbeard sur le Discord du jeu. Une chouette annonce qui devrait aux afficionados du titre.

Même si le community manager n'en dit pas plus, on peut supposer qu'Helldivers 2 ne fera plus de compromis entre les graphismes et la fluidité sur PS5 Pro. Le 60fps sans baisser les détails, voire même avec une amélioration dans ce domaine, devrait être acquis. Cet excellent jeu, qu'on vous recommande chaudement, continue d'être suivi et a reçu une énorme mise à jour L'escalade de la liberté en août dernier.

Source : Discord Helldivers.