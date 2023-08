Même histoire et on recommence ? Comme pour la PS4, la PS5 devrait aussi avoir le droit à une version PS5 Pro et celle-ci laisse déjà entrevoir plusieurs informations avec des fuites dans tous les sens.

Si il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de Sony, la PS5 Pro semble être une belle réalité. La semaine dernière encore d'après le média Key to gaming nous pouvions apprendre que Sony aurait commencé à travailler sur la console dès le tout début d'année 2022 et celle-ci aurait pour nom de code "Project Trinity". Toujours selon la même source les studios recevraient le kit console dès novembre 2023. En termes de puissance brute, la mémoire de la PlayStation 5 Pro aurait une vitesse de 18 000 mts (méga-transferts par seconde), contre 14 000 mts pour la PS5 de base. Il est aussi fait aussi état de 30 WGP (Work Group Processors). La machine permettrait donc une meilleure fluidité en jeu. Pourtant il ne semble pas y avoir de grosses évolutions du coté du SoC et il faudrait prendre toutes ces données avec des pincettes. Explications.

Une PS5 Pro puissante mais...

Si la PS5 Pro devrait bénéficier d'un gain de puissance évident il ne faudrait pas non plus s'attendre à une véritable révolution technique ou un monstre, du moins c'est ce que l'on est amené à penser avec une toute nouvelle information. C'est ce que rapporte notamment l'insider Kepler, un leaker bien connu d'AMD qui rapporte et confirme que la console utiliserait le noeud de processus SoC N4P de chez TMSC avec une gravure de 4 nm. C'est quoi un SoC ? Un system on a chip (SoC) ou système sur une puce est un circuit intégré soit un circuit électronique miniaturisé à l'extrême. Sur une console comme la PS5 il réunit le processeur et la puce graphique. La finesse de gravure est donc une notion importante même si depuis quelques années c'est surtout devenu un argument marketing comme un autre. Légitimement un utilisateur Twitter a demandé si la PS5 Pro allait utiliser une gravure en 3 nm, voici la réponse de Kepler :

Réponse : Ce n'est pas de la 3 nm Question : Vraiment ? Ce serait honnêtement uen honte, je m'attendais à du 3nm pour un appareil de fin 2024. Alors N4E, peut-être ? Ou un APU chiplet utilisant plusieurs procédés ? J'espère que ça ne fera pas trop de différence, et qu'on aura vraiment 60 CUs au total. Réponse : N4P très probablement. Il n'y a pas beaucoup de différence en termes de puissance/perf de toute façon, le N3E est surtout une question de densité logique (qui est compensée par l'augmentation du coût de la plaquette).

Dans le même temps, l'homme spécialiste d'AMD de son état explique que certains informations en fuite sont fausses et que les leakers n'ont aucune idée du fonctionnement réel d'un GPU AMD. Comme dit l'adage, il faut donc éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué car il pourrait y avoir des déceptions...