Sans surprise, la PS5 Pro fait beaucoup parler depuis son annonce officielle. Il y a bien sûr l'aspect tarifaire, qui ouvre de nouveau le débat sur le prix des consoles de salon. Mais, les échanges soulèvent régulièrement un point qui pourrait justifier ou non un investissement au delà des 800€. Il s'agit d'un autre point crucial concernant cette nouvelle machine de Sony : la technologie embarquée et les résultats qu'elle procure en jeux.

De fait, l'intérêt de la PS5 Pro réside dans la qualité supérieure qu'elle promet pour les jeux. Grâce à de nouveaux outils, elle proposerait un rendu plus fluide et plus détaillé, à condition d'avoir le téléviseur adapté bien évidemment. Et pour vivre pleinement l'expérience, plusieurs jeux seront optimisés dès la sortie de la console au mois de novembre, dont deux nouveaux qui viennent s'ajouter à la liste.

Vous pourrez bourriner encore plus joliment sur PS5 Pro

Plutôt que de ne profiter qu'aux futurs jeux à sortir, la PlayStation 5 Pro embellira les jeux déjà parus. Mais, pour tirer pleinement profit des capacités de la console, ils devront être optimisés. Pour reconnaître les jeux qui auront eu droit à un coup de polissage dédié, vous n'aurez qu'à repérer le pictogramme de la console accompagné de la mention « Amélioré pour la PS5 Pro » sur la fiche du PS Store des jeux concernés.

Mais, pour savoir si l'investissement dans cette machine vaut le coup, il faut d'avoir voir ce que donnent ses performances. Justement, depuis quelques semaines, des experts ont pu s'adonner à des comparatifs avec le modèle standard. Ensuite, ce qui vous convaincra peut-être complètement, ce sont les jeux concernés par ces optimisations. Et les deux nouveaux de la liste pourraient plaire à beaucoup de monde. Il s'agit de :

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio / SIE)

(Santa Monica Studio / SIE) The Callisto Protocol (Striking Distance / Krafton Inc.)



Capture d'écran en date du 9 octobre 2024. © Gameblog

D'un côté, le Dieu de la Guerre viendra booster ses coups de hache après une sortie remarquée sur PC. De l'autre, le survival-horror à la Dead Space de Krafton persévère malgré ses déboires en s'offrant une version plus solide. Les deux titres viennent ainsi rejoindre la liste d'une vingtaine de jeux déjà annoncés comme optimisés pour la sortie de la PS5 Pro, le 7 novembre 2024.