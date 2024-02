On vous le dit et on le répète, pas une semaine ne passe sans avoir droit à une fuite ou une rumeur concernant une nouvelle console. Cette fois-ci, il s'agit de la tant attendue PS5 Pro.

En plus de la prochaine Xbox et de la très attendue Nintendo Switch 2, tous les regards se tournent vers la PS5 Pro, la prochaine grande mise à jour matérielle de la console à succès de Sony. Celle-ci devrait notamment offrir un coup de boost significatif en milieu de génération pour insuffler une nouvelle vie à la console. Bien entendu, on peut imaginer une augmentation de puissance. D'ailleurs, tout semble progresser dans la bonne direction en interne. Explications.

La PS5 Pro avance

Sony est en train de lever le voile sur sa future console, la PS5 Pro, en partageant les spécifications avec des éditeurs tiers. En effet, selon le dernier épisode du podcast Sacred Symbols, animé par le journaliste Colin Moriarty, des informations précises ont été communiquées à des éditeurs de taille moyenne, révélant que Sony prépare activement le terrain pour sa nouvelle génération de consoles. Alors que les développeurs de premier et deuxième niveau avaient déjà accès aux détails. L'élargissement de l'information suggère une annonce officielle imminente.

Selon les rumeurs, la PS5 Pro serait positionnée comme une console capable de supporter des jeux en 4K à 120 FPS, grâce notamment à des techniques d'upscaling IA comparables à celles du DLSS de NVIDIA. Les améliorations de performance pourraient être obtenues avec peu d'efforts supplémentaires de la part des développeurs, promettant ainsi une transition douce vers la nouvelle console.

Quid de la puissance ?

Bien que la PS5 Pro n'ait pas encore été officiellement annoncée, l'industrie s'attend à une sortie vers la fin de 2024. Les dernières informations que l'on a eues proviennent des détails techniques divulgués par le site wccftech, qui mentionne un processeur Zen 2 à huit cœurs tournant autour de 4 GHz et un GPU RDNA 3 sur mesure avec 60 unités de calcul, variant entre 2500 et 2800 MHz. Avec 16 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 18 000 MT/s sur un bus de 256 bits, la PS5 Pro serait une belle promesse de performance.

En outre, une vidéo de Moore's Law is Dead suggérait que la console pourrait être vendue aux alentours de 500 dollars pour une version sans lecteur de disque, indiquant que le coût de production ne serait pas significativement plus élevé que celui du modèle actuel de la PS5. Cette stratégie de tarification pourrait rendre la nouvelle console plus accessible sans compromettre les performances.

Techniquement, la PS5 Pro semble faire des choix judicieux. Bien que le processeur soit basé sur une architecture plus ancienne, cela ne devrait pas nécessairement se traduire par une baisse de performance, mais plutôt par une décision motivée par des considérations financières. Le GPU représenterait le meilleur de la technologie actuelle, avec une capacité qui pourrait être décrite comme du RDNA 3.5, promettant des graphismes de pointe. La mémoire GDDR6 assurerait une bande passante élevée, ce qui devrait se traduire par une fluidité accrue dans le jeu. Ces spécifications, si elles se confirment, positionneraient la PS5 Pro comme un sérieux bond en avant par rapport à la génération actuelle.

Aux dernières nouvelles, selon un analyste japonais du nom de Serkan Toto, la console devrait arriver durant la deuxième moitié de l'année 2024.