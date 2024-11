Le jour-J est arrivé pour la PS5 Pro, que l'on peut désormais trouver chez de nombreux revendeurs assermentés. Gageons qu'elle ne connaîtra pas les mêmes problèmes de pénurie que la PS5 originale, au lancement rocambolesque à plus d'un titre alors que la pandémie de COVID-19 semait le chaos. Le prix pour le moins prohibitif de la nouvelle console de Sony risque en effet d'en rebuter plus d'un : 800 euros, ou 920 avec le lecteur Blu-Ray (si les scalpers n'ont pas déjà tout raflé...), ou encore 950 euros en comptant en plus le socle vendu séparément. Si toutefois elle vous fait de l'œil, voici où l'obtenir de manière sécurisée.

La PS5 Pro enfin disponible à la vente, où la trouver ?

Après avoir fait couler beaucoup d'encre, et pas nécessairement à son avantage, la PS5 Pro se laisse enfin acheter pour celles et ceux désireux de se l'offrir. Comme souligné par Sony, la console s'adresse principalement aux « enthousiastes des technologies graphiques ». La console se veut en tout cas bien équipée sur ce terrain, avec notamment sa technologie exclusive d'upscaling basée sur le machine-learning, le PSSR. Comme le DLSS de NVIDIA, il permet d'afficher le jeu dans de plus hautes résolutions sans trop rogner sur les performances.

En supplément, la PS5 Pro embarque un GPU plus puissant, capable d'afficher plus fidèlement et efficacement les fameux reflets par Ray Tracing. Une liste d'une cinquantaine de jeux exclusifs à la PS5 porteurs du fameux label « Pro Enhanced » peuvent ainsi être magnifiés à tous les niveaux. Grâce à la fiche technique plus robuste de la console, des milliers d'autres titres bénéficient également du Game Boost pour être plus beaux et performants que jamais de manière native.

Là où le bât blesse pour beaucoup de joueurs, c'est toutefois le prix demandé par Sony pour accéder à tout cela. Si toutefois le jeu vaut pour vous le coût, vous pouvez la trouver (uniquement dans sa version 100% numérique cependant) chez les revendeurs suivants :

Où obtenir des lecteurs épargnés par les scalpers ?

Autre élément qui a fait grincer de nombreuses dents à propos de la PS5 Pro : son lecteur Blu Ray vendu séparément, qui plus est à 120 euros. Pire encore, des scalpers peu scrupuleux se sont servis avant l'heure, pour les revendre à des prix proprement scandaleux. Il existe toutefois quelques irréductibles boutiques où il est possible d'en acquérir un à son tarif « normal », à condition cependant de le retirer auprès du magasin le plus proche de chez vous, comme suit :