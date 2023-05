Quand ce n’est pas la Nintendo Switch 2, c’est la PS5 Pro. Plusieurs sources affirment que Sony préparerait en secret un nouveau modèle plus puissant pour sa console. Ce ne serait pas la seule nouveauté à venir du côté hardware, puisque les rumeurs autour d’une PlayStation 5 avec un lecteur de disque détachable se font toujours plus insistantes. A force de vendre la mèche, Tom Henderson a décidé de faire un point sur tout ce qui arrive et dévoile l’air de rien la fenêtre de sortie de la future console et des détails croustillants.

La PS5 Pro bientôt entre les mains des développeurs ?

Le doute avait subsisté pendant quelques mois, Tom Henderson (via Insider Gaming) le balaie une bonne fois pour toute. Selon l’insider aux sources bien informées sur tout ce qui touche au hardware de Sony, la PS5 Pro est bien en développement et 100% réelle. Cela n’exclut évidemment pas que le constructeur puisse abandonner cette nouvelle version à tout moment, mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Sans entrer dans les détails techniques et les apports de ce modèle plus puissant, ses sources affirment que les premiers kits de développement seront envoyés aux développeurs first party dans les mois qui suivent. Plus grossièrement, les studios maison comme Naughty Dog, Santa Monica Studio ou SuckerPunch, recevront une première version de la PS5 Pro pour commencer à développer leurs jeux dessus. Les studios partenaires devraient quant à eux l'avoir entre les mains d’ici la fin de l’année.

Sony viserait alors une commercialisation de sa PlayStation 5 Pro d’ici le dernier trimestre de 2024 au plus tôt. Selon d’autres rumeurs, la console disposerait de meilleures performances grâce à une nouvelle puce AMD ainsi qu’un changement important au niveau de son système de refroidissement qui reposerait alors sur un véritable système de watercooling. Un brevet déposé par Mark Cerny, l'architecte de la console, suggérait également qu’elle serait capable « d’accélérer » le ray tracing dans les jeux. Tout ceci est évidemment à prendre au conditionnel jusqu'à preuve du contraire. Ce qui semble de plus en plus certain en revanche, c’est que Sony a plusieurs autres projets côté hardware.

Plein de nouveautés dans les mois à venir ?

A commencer par la PS5 avec un lecteur de disque détachable qui serait mise sur le marché dès septembre 2023. Sony viserait alors à remplacer les châssis existants à terme. Pas de changements en termes design et d’hardware à prévoir donc, l’objectif étant semble-t-il de réduire les coûts. On pense également à l’accessoire qui a fait les gros titres en tant que « PlayStation Portable ». De son nom de code Q Lite, il permettrait d’utiliser la fonctionnalité Remote Play de la console sur une sorte de manette reprenant toutes les fonctionnalités de la DualSense avec un écran adapté au milieu. Pour résumer, Sony préparerait donc :