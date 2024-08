Durant la Gamescom 2024, de nombreux studios se sont ouvertement exprimés concernant la PS5 Pro, laissant à penser que beaucoup ont entre les mains un kit de développement de la prochaine console de Sony. Cela devrait donc signifier que sa sortie se rapproche à grands pas. Depuis, d'autres bruits de couloir corroborent cette spéculation majoritairement répandue.

La sortie de la PS5 Pro se rapproche sérieusement, cette fois

À l'instar de la Nintendo Switch 2, la PS5 Pro a décidément fait couler beaucoup d'encre. Ce tant concernant sa fiche technique que pour sa sortie. Si certains pensent que Sony attend le moment opportun pour la déployer sur le marché, comme la sortie d'un certain GTA 6, le consensus général veut que cette version plus puissante de la PS5 arrive bien cette année. Ces derniers temps, une telle estimation se confirme sérieusement, de nombreux studios (gros comme petits) étant visiblement bien en train de tester les capacités de la bête via des kits de développement. Celles-ci s'annoncent très solides, avec une fiche technique plus robuste, une technologie équivalente au DLSS de NVIDIA, et pouvant donc sur le papier faire tourner les jeux développés sur des moteurs tels que l'Unreal Engine 5 bien mieux que sa grande sœur.

Plusieurs insiders se sont également exprimés concernant la fameuse date de sortie de la PS5 Pro. Parmi eux, le bien connu Jeff Grubb indiquait dans son dernier podcast Giant Bomb que la console arrivera bien d'ici fin 2024. Il vient ainsi corroborer de nombreux leaks en la matière. Sony pourrait donc profiter des fêtes de fin d'année pour espérer que des joueuses et joueurs mettent une PS5 Pro sous le sapin.

En attendant une annonce officielle

Comme toujours, il convient maintenant d'attendre une annonce officielle de la part du géant japonais concernant sa PS5 Pro. Cela devrait se faire à l'occasion d'un événement en direct organisé par Sony. Des rumeurs courent qu'une telle chose aurait lieu courant septembre. Reste donc à s'armer de patience pour voir si tout cela se confirme, et si cette fameuse version Pro sera à la hauteur de tout ce qui a été dit à son égard.

Source : Jeff Grubb sur son podcast Giant Bomb