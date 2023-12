Les utilisateurs de PlayStation n'ont qu'un sujet en tête : la PS5 Pro. Et on peut les comprendre. Dans ce contexte, le journaliste bien informé Jeff Grubb partage quelques informations.

La PS5 Pro, un sujet brûlant parmi les passionnés de jeux vidéo, est au centre des dernières rumeurs et informations. Jeff Grubb, journaliste reconnu pour la fiabilité de ses sources, apporte un nouvel éclairage sur les spécifications de cette console très attendue. Soutenant une liste de caractéristiques techniques avancées et promettant des performances nettement améliorées (très grosse puissance). Avec à la clé, une fenêtre de sortie.

La PS5 Pro, une console beaucoup plus puissante

Selon les spécifications récemment évoquées, la nouvelle console PS5 Pro pourrait bénéficier d'une amélioration de 60% de sa performance brute. Les détails précis ou les objectifs spécifiques de cette amélioration n'ont pas été définis. Cependant, cette amélioration suggère que la console offrira un éventail plus large de fonctionnalités et de capacités accrues. Pour en augmenter la puissance.

L'un des aspects les plus prometteurs de ces spécifications est le doublement de la performance en ray tracing. Grâce à l'ajout de nouveaux accélérateurs, cette technologie, qui permet des effets de lumière et de réflexion plus réalistes, permettra aux jeux de bénéficier d'une efficacité et d'une qualité visuelle accrues. Sony veut donc frapper très fort avec sa PlayStation 5 Pro.

Une innovation majeure serait l'introduction d'un processeur dédié à l'intelligence artificielle. Spécifiquement conçu pour gérer l'upscaling de haute résolution, semblable à la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA. Cette fonctionnalité permettrait d'améliorer considérablement la résolution et la clarté des images, tout en optimisant les performances. Notamment au niveau du framerate.

Bien que ces informations restent à confirmer, elles offrent un aperçu fascinant des capacités potentielles de la future console. L'accent mis sur le ray tracing, l'amélioration de la performance brute, et l'intégration de l'intelligence artificielle suggère une expérience de jeu profondément améliorée et plus immersive.

Et la date dans tout ça ?

D'après Jeff Grubb, la console PS5 Pro serait prévue pour septembre 2024. C'est du moins la fenêtre de sortie qu'il évoque dans un récent podcast. Ce dernier était initialement consacré à The Last of Us et à l'annulation du jeu multijoueur. Bien entendu, toutes ces informations doivent être prises avec prudence, car même si Jeff Grubb est reconnu pour la fiabilité de ses déclarations, tout est toujours possible. Ce serait dommage d'être déçu par une console aussi attendue.