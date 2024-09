Attendue depuis un très long moment, la PS5 Pro est passée de secret de polichinelle à console belle et bien réelle aujourd’hui. Des mois durant, ce sont diverses rumeurs qui ont donné quelques bribes d’informations ici et là. Quelques jours seulement avant que Sony ne nous révèle lui-même l’existence de sa machine, un leaker avait même fait fuiter des informations très détaillées. Prix, date de sortie… mais rien n’avait pu être vérifié, jusqu’à ce soir.

Sony a tenu sa très courte conférence, une présentation technique pour l’avenir de la PS5 qui s’avère donc être la PS5 Pro.

La PS5 Pro enfin officialisée par Sony

Elle sera plus puissante, plus rapide, mieux équipée et bien évidemment dotée d’un design flambant neuf. D’ailleurs, là-dessus, les premiers visuels que l’on avait pu voir via le logo et les croquis ayant leaké plus tôt avaient bien raison. La PS5 Pro conserve les courbes de sa grande sœur, mais scinde sa coque en deux sur chaque face comme la version slim de la PS5. Ici toutefois, il y a désormais 3 stries au lieu d’une seule.

Sous la coque, la console embarquera du matériel tout neuf, histoire de bien booster ses performances. Comme attendu, la console sera bel et bien plus puissante, comme l’était la PS4 Pro pour la PS4 fat à son époque. On nous fait ici encore de très belles promesses : de la 4K en fluidité optimale et de nouvelles technologies pour garantir une expérience nettement améliorée. On n'en attendait pas moins.

Le logo de la PS5 Pro © PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Une console nettement plus puissante

Forcément, l’un des principaux intérêts de cette PS5 Pro est d’offrir de meilleures performances. Des jeux plus beaux que jamais, plus fluides et des options supplémentaires d’optimisation sur d'anciens titres déjà sortis. L’objectif étant d’offrir un rafraîchissement de la génération actuelle en attendant la PS6, qui arrivera quant à elle dans quelques années.

Après être revenu un moment sur les nouvelles technologies déjà implantées dans nos systèmes PS5 actuels, ainsi que sur la DualSense, Sony a détaillé sa nouvelle console.

La PS5 Pro aura donc droit à un GPU plus puissant pour une vitesse bien plus rapide ainsi que des capacités de ray tracing clairement améliorées, « deux fois plus performantes » que sur la PS5 classique.

Mais c’est surtout PSSR confirmé, le DLSS de Sony est donc une réalité et promet déjà de très nettes améliorations de performances mais aussi graphiques. C’était d’ailleurs là l’objectif premier du constructeur : permettre aux joueurs de jouer avec fluidité et des graphismes de qualité, sans avoir à passer par de quelconques options, un excellent point.

Un GPU amélioré, plus grand et plus performant : « avec la PS5 Pro, nous passons à un GPU doté de 67 % d'unités de calcul en plus que la console PS5 actuelle et d'une mémoire 28 % plus rapide. Globalement, cela permet un rendu jusqu'à 45 % plus rapide pour le gameplay, rendant l'expérience beaucoup plus fluide. »

Un Ray Tracing nettement amélioré : « nous avons ajouté un Ray Tracing encore plus puissant qui offre une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamiques. Deux fois, voire trois fois supérieures à celles de la console PS5 actuelle. »

Le PSSR, le DLSS de PlayStation : « nous présentons également PlayStation Spectral Super Resolution, une technologie de mise à l'échelle de la résolution pilotée par l'IA qui utilise une technologie basée sur l'apprentissage automatique pour fournir une clarté d'image ultra nette en ajoutant une quantité extraordinaire de détails. »

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Tous les jeux connus actuellement qui seront « PS5 Pro Enhanced »

Mais c’est surtout PSSR confirmé, le DLSS de Sony est donc une réalité et promet déjà de très nettes améliorations de performances mais aussi graphiques. C’était d’ailleurs là l’objectif premier du constructeur : permettre aux joueurs de jouer avec fluidité et des graphismes de qualité, sans avoir à passer par de quelconques options, un excellent point. D’ailleurs, pour illustrer ses propos, notre hôte nous a montré quelques exemples avec The Last of Us Part 2, aussi beau que fluide, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Ratchet & Clank Rift Apart. Bien évidemment, d’autres jeux auront droit eux aussi à leur lot d’améliorations.

Liste des jeux compatible PS5 Pro connus à ce jour (10/09/2024) :

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Prix et date de sortie de la PS5 Pro

Désormais, la PS5 Pro est attendue de pied ferme par les fans, ou les joueurs n’ayant pas encore franchi le pas pour cette nouvelle génération de console. Et leur patience sera rapidement récompensée puisque la PS5 Pro arrive très bientôt.

Comme les précédentes rumeurs l’avaient suggéré, la console sera bien disponible dès la fin de l’année et sera donc disponible le 7 novembre prochain. Ca arrive donc très vite.

En revanche, s'il y a bien quelque chose qui va faire tourner les têtes, c'est le prix. Une telle puissance a un coût et ça va faire très mal au portefeuille. La PS5 Pro sera vendue chez nous au prix de 799,99€, et on parle ici d'une version entièrement digitale. Il faudra passer à la caisse pour avoir le lecteur de disque amovible, le même qui est actuellement vendu pour 120€. Alors oui, une PS5 Pro capable de lire des jeux en physique vous coûtera la bagatelle de 920€. Ça fait mal.