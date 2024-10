Sony a ouvert les précommandes de la très attendue PlayStation 5 Pro sur Amazon. Cette version améliorée de la console est conçue pour offrir des performances supérieures et une expérience de jeu encore plus immersive. Si vous êtes à la recherche d'une console capable de pousser vos jeux préférés à leur maximum, la PS5 Pro est faite pour vous. Mais attention, avec la demande massive, les stocks risquent de partir rapidement.

Il se peut qu'au moment de la lecture de cet article, le lien ne soit pas encore, ou plus fonctionnel. La PS5 Pro étant très demandée, la fenêtre de tir pour sécuriser une précommande est extrêmement petite.

La PS5 Pro enfin en préco !

La PS5 Pro se distingue par un GPU amélioré, permettant des performances graphiques impressionnantes. Grâce au ray tracing avancé, les jeux prennent vie avec des reflets, des ombres et des effets de lumière plus réalistes. Une autre innovation majeure est la PlayStation Spectral Super Resolution. Cette technologie, pilotée par l'intelligence artificielle, permet d'optimiser la qualité d’image, surtout sur les téléviseurs 4K. Le résultat est une netteté accrue. Les scènes sont plus claires, plus nettes, et les environnements plus vivants.

La fluidité du gameplay a également été améliorée avec des taux de rafraîchissement plus élevés, allant jusqu'à 120 Hz. Que vous jouiez sur un écran 60 Hz ou 120 Hz, la PS5 Pro assure un jeu ultra-fluide, ce qui est essentiel pour les jeux d’action rapides ou compétitifs. Cette performance accrue permet une meilleure réactivité, rendant les mouvements plus naturels et la jouabilité plus agréable.

En termes de contenu, la Pro est livrée avec une manette sans fil DualSense. Offrant une prise en main toujours aussi innovante grâce à ses retours haptiques et ses gâchettes adaptatives. Le pack inclut également des accessoires comme un câble HDMI, un câble d'alimentation et le jeu ASTRO's PLAYROOM préinstallé. Idéal pour découvrir toutes les capacités de la manette. La date de sortie est pour le 7 novembre 2024.





Source : Amazon