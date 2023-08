Avec le fameux Project Q en préparation chez Sony, appelée par beaucoup la « PS5 Portable », la PS5 Pro est l'objet de tous les fantasmes depuis de longs mois. Il faut dire que les différents leaks vendent du rêve, notamment lorsqu'une résolution en 8K est évoquée. S'il faut se montrer prudent quant à ces rumeurs, voir arrivée une console « mid-gen » n'aurait en revanche rien de surprenant. En tout cas, cette perspective ne réjouit pas tout le monde. Une figure importante de l'industrie s'exprime concernant l'arrivée potentielle d'une PS5 Pro.

La PS5 Pro pas si utile que cela ?

Il y a des déclarations qui comptent plus que d'autres. Quand les propos viennent de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two (éditeur de GTA 6), leur écho est forcément beaucoup plus important. Dans les colonnes d'IGN, l'homme a été questionné sur l'intérêt des consoles mid-gen comme la PS5 Pro, mais aussi la potentielle Xbox Series Y. Strauss Zelnick se montre beaucoup moins emballé par l'arrivée de ces nouvelles machines que les joueurs.

Tout dépend de ce à quoi ressemblerait cette mise à niveau mid-gen. D'une manière générale, les mises à niveau de milieu de génération n'ont pas changé grand-chose, elles ne sont pas si significatives que cela.

Strauss Zelnick ajoute que les consoles mid-gen ne changent pas la façon dont les développeurs et les éditeurs pensent, conçoivent et vendent leurs jeux. C'est un complément d'information important, car en revanche, du point de vue des joueurs, la PS4 Pro et la Xbox One X ont très certainement marqué un tournant et une évolution notable de l'expérience de jeu. Grâce à ces deux machines, le public a pu profiter de titres en 4K, de la HDR et de performances améliorées, ce qui n'est vraiment pas négligeable.

Une autre console innovante en préparation chez Sony ?

En revanche, le gap technologique entre la PS5 et sa version mid-gen, la PS5 Pro, pourrait ne pas être aussi important. Clairement, il ne faut pas s'attendre à ce que GTA 6 tourne en 8K à 120 fps sur la machine. Les jeux à tourner en 4K à 60 fps sur la PS5 actuelle sont déjà très rares, alors passer à la résolution supérieure aussi rapidement semble utopique. Rappelons que, selon les sources du média Key to Gaming, le « Project Trinity », comme Sony le surnommerait, serait en développement depuis début 2022 et que les studios recevront probablement leur kit de développement d'ici novembre 2023. Il ne faudrait donc pas attendre une sortie avant la fin de l'année prochaine. La console aurait une vitesse de 18 000 mts (méga-transferts par seconde), contre 14 000 mts pour la PS5 standard ce qui rendrait les jeux plus fluides et plus stables. Elle offrirait aussi un rendu accéléré du ray-tracing.

En plus de la PS5 Pro, Sony travaillerait également sur une PS5 Slim. La console serait, comme son nom l'indique, plus fine, mais aussi moins consommatrice en énergie. Surtout, le lecteur Blu-ray 4K serait amovible, selon le journaliste Tom Henderson d'Insider Gaming. Elle pourrait sortir en fin d'année à un tarif de 399 $.