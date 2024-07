Via une découverte assez surprenante, de nouveaux signes laissent à penser que la PS5 Pro pourrait bien sortir prochainement, comme l'indiquent de récents rapports.

Ces dernières temps, des bruits de couloir suggéraient que Sony préparait le terrain pour l'arrivée apparemment prochaine de sa fameuse PS5 Pro, en demandant aux développeurs d'ajouter des paramètres visuels relatifs au label « Trinity Enhanced » pour mériter d'être compatibles avec sa prochaine console. L'un d'eux aurait justement commencé à intégrer de tels réglages à travers sa dernière et impactante mise à jour massive.

Les jeux commencent déjà à se préparer pour l'arrivée de la PS5 Pro

Si l'on en croit l'utilisateur X.com ThatBomberBoi, des options graphiques faisant référence au preset « Trinity », le label indiquant un jeu compatible avec la PS5 Pro, auraient été intégrés dernièrement dans No Man's Sky. Rappelons que le titre de Hello Games revenant de très loin a tout récemment reçu une énorme mise à jour venant radicalement le métamorphoser avec tout un tas de nouveautés. Il semblerait que le studio en a également profité pour préparer son jeu pour la PS5 Pro à venir.

Dans les fichiers du jeu, on trouve ainsi de nouveaux paramètres par rapport à ceux actuellement disponibles pour la PS5 standard. Pour l'heure, nous retrouvons seulement une meilleure qualité de l'eau et une résolution minimale augmentée (de 1296p à 1728p, soit 77% de pixels supplémentaires). Aucune mention à rapporter concernant le PlayStation Spectral Super Resolution, la technologie exclusive à la Pro équivalente au DLSS de NVIDIA. Pour rappel, le label Trinity Enhanced demande au moins deux critères sur les trois suivants : upscaling jusqu'en 4K, 60 FPS constants et ajout ou amélioration du Ray Tracing, avec une préférence pour les graphismes par rapport à la fluidité. Gageons donc qu'Hello Games prépare doucement mais sûrement le terrain en ce sens.

Le début du déroulé du tapis rouge pour l'arrivée de la console ?

Cela signifie par ailleurs que d'autres jeux pourraient petit à petit intégrer ces paramètres graphiques pour mériter le fameux label. Cela pourrait donc corroborer notamment le rapport récent de Tom Henderson selon lequel la PS5 Pro devrait bien sortir en fin de cette année. Rappelons que Sony participera le 15 septembre au Tokyo Game Show, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Compte tenu de ses racines japonaises, une telle participation pourrait être lourde de sens. Il faudra toutefois voir dans les prochains mois si les choses se précisent vraiment pour ce refresh de la PS5 dont on entend maintenant parler depuis déjà quelques années.