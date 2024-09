La PS5 Pro est ultra attendue par les joueurs, et il est temps de voir ce que la console donne sur plusieurs jeux emblématiques. Y a-t-il une réelle différence entre l'ancienne et la nouvelle version ?

La sortie prochaine de la PS5 Pro a suscité beaucoup d'attentes, notamment en ce qui concerne les améliorations visuelles des jeux. Avec sa puissance accrue et sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Super Resolution), Sony promet une expérience de jeu encore plus immersive. Voici un aperçu des différences visuelles majeures entre les versions PS5 et PS5 Pro pour quelques jeux emblématiques, basé sur les retours de Digital Foundry et The Verge.

Horizon Forbidden West, plus beau que jamais sur PS5 Pro

Horizon Forbidden West est l’un des jeux qui bénéficient le plus des améliorations visuelles de la PS5 Pro. Selon Digital Foundry, la Pro propose une résolution plus nette, surtout grâce à l'upscaling PSSR qui permet au jeu de fonctionner en 4K avec un meilleur niveau de détail. Les textures, comme celles des feuillages ou des armures, sont plus détaillées, et le scintillement sur les objets lointains est considérablement réduit. The Verge ajoute que la gestion des ombres et des nuages a été nettement améliorée, rendant les environnements plus réalistes et immersifs. Cela permet une expérience plus fluide et visuellement plus propre, même dans les scènes complexes avec beaucoup d'éléments à l'écran.

Pour Marvel’s Spider-Man 2, la PS5 Pro introduit des améliorations notables, en particulier dans le mode “Performance Pro”. Digital Foundry explique que ce mode offre une meilleure stabilité dans les détails visuels et réduit considérablement les effets de scintillement des textures. Bien que la résolution interne soit légèrement inférieure à celle du mode Fidélité sur PS5 standard, la Pro compense avec un upscaling qui améliore la netteté globale de l’image. The Verge remarque que les détails sur les bâtiments lointains et les textures des costumes de Spider-Man sont plus définis, même lorsque le joueur se déplace rapidement à travers la ville.

Gran Turismo 7, le summum ?

Gran Turismo 7 est un autre jeu qui bénéficie énormément de la PS5 Pro, notamment grâce au ray tracing amélioré. Sur PS5 Pro, les reflets sur les voitures et les surfaces vitrées sont beaucoup plus réalistes et détaillés par rapport à la version PS5 standard. Digital Foundry souligne que la PS5 Pro propose plusieurs modes, dont un qui privilégie le ray tracing et un autre qui maximise la fluidité à 120fps en 4K. Les améliorations dans le traitement des ombres et des reflets donnent une apparence beaucoup plus proche de la réalité, ce qui est particulièrement visible lors des courses en temps réel sous différentes conditions d’éclairage

F1 24

Enfin, F1 24 montre des améliorations visuelles significatives sur PS5 Pro, notamment avec la gestion du ray tracing et des effets de lumière. Selon Digital Foundry, la Pro permet au jeu d’afficher en 4K à 60fps tout en maintenant des réflexions en ray tracing, offrant ainsi une image plus fidèle aux retransmissions télévisées. Les reflets sur les voitures et les surfaces de la piste sont beaucoup plus détaillés, ce qui renforce l’immersion. De plus, la Pro propose un mode 8K, bien que ce dernier soit plus une démonstration technologique qu’une option réellement nécessaire pour la plupart des joueurs.

Source : Digital Foundry et The Verge