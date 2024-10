L'un des plus beaux jeux du moment était pressenti comme ne tournant pas parfaitement sur PS5 Pro, et cela se confirme malheureusement de manière plus officielle.

Après une prise en main extensive et une analyse approfondie de la PS5 Pro, les experts de Digital Foundry prédisaient que la nouvelle console de Sony allait devoir faire quelques sacrifices dans certains domaines. Selon eux, Alan Wake 2, l'un des plus beaux jeux actuellement sur le marché, risquait notamment d'en payer le prix. Remedy s'est fendu d'un comparatif officiel en ce sens, et les prédictions de Digital Foundry se confirment malheureusement.

Alan Wake 2 fait trembler la PS5 Pro

Dans un article de blog particulièrement détaillé, Remedy nous présente tout le travail abattu par les développeurs de son moteur maison Northlight pour exploiter au mieux les capacités de la PS5 Pro sur Alan Wake 2. Le studio ne tarit notamment pas d'éloges à l'égard du PSSR, la technologie d'upscaling exploitant le machine-learning, équivalente au DLSS de NVIDIA, et exclusive à la console.

Pour afficher le jeu dans toute sa splendeur en mode Qualité avec Ray Tracing, Alan Wake 2 a cependant dû faire des concessions sur PS5 Pro, malgré sa fiche technique nettement améliorée par rapport à la PS5 de base. Remedy n'a en effet pas pu concilier Qualité et Performance, comme l'avait pourtant promis Mark Cerny lors de la présentation officielle de la console. Ainsi, le jeu tournera dans ce scénario à seulement 30 images par seconde. Le mode Performances du jeu profite cependant d'importantes améliorations. Pour plus de détail sur les différences apportées aux deux modes par rapport à la PS5 de base, voici un extrait de l'article de blog partagé par Remedy, cité en source ci-dessous, et traduit de l'anglais par nos soins.

Mode qualité

Le mode PS5 Pro Qualité propose le Ray Tracing, qui n'est pas disponible sur la version PS5 de base du jeu.

30 ips avec Ray Tracing

Réflexions par Ray Tracing (opaques et transparentes)

Résolution de sortie 3840 x 2160 (4K)

Résolution de rendu 2176 x 1224

Mode Performances

Le mode Performance de la PS5 Pro offre une résolution de sortie nettement plus élevée et plus de détails visuels par rapport à la PS5 de base. Le mode Pro Performance utilise à peu près les mêmes paramètres de qualité d’image (rendu) que le mode Qualité de la PS5 de base.

La stabilité globale de l’image, le brouillard, l’éclairage volumétrique et la précision des ombres ont été améliorés sur PS5 Pro.

60 FPS

En utilisant à peu près les mêmes paramètres de rendu (qualité d’image) que le mode Qualité PS5 de base.

La version de base du mode Performance PS5 fonctionne avec des paramètres de rendu (qualité d'image) inférieurs

Résolution de rendu 1536 x 864

Résolution de sortie 3840 x 2160 (4K)

La version de base PS5 produit 1440p.

