L'annonce de la PS5 Pro et de l'édition anniversaire pour les 30 ans de PlayStation n'ont pas fait que des heureux. Ce n'est pas tant la machine et ses performances qui ont fait du bruit sur les réseaux sociaux, que le prix. Celui-ci brise une sorte de plafond de verre sur le marché des consoles, atteignant des tarifs auxquels les joueuses et joueurs n'étaient clairement pas habitués. Pour autant, beaucoup son prêts à investir. Mais la fête est malheureusement gâchée...

Ils sont de retour pour piller la PS5 Pro

L'annonce de la PS5 Pro a un prix atteignant les 800€ (et dépassant les 900€ avec lecteur de disque) en a choqué plus d'un. Cela dit, cela a permis d'ouvrir le débat sur les tarifs appliqués à ce type de hardware. Certes, les performances plus poussées de la console justifient un prix plus élevé que le modèle standard. Cependant, le coût passe du simple au double, excluant dès lors une grande partie du public qui pourrait se montrer intéressé. Néanmoins, certains experts dans la tech nuancent au point de voir là une politique de prix normale.

Ce qui l'est moins, en revanche, ce sont les prix pratiqués par des revendeurs peu scrupuleux. Comme on s'y attendait, l'ouverture des précommandes de la PS5 Pro collector a attiré les scalpers. De fait, des individus se sont rués sur les produits, vidant les stocks et les revendant ensuite à des prix exorbitants sur internet. Proposée initialement à 1099,99€, la console anniversaire se retrouve sur des sites comme eBay à des prix allant des 2550€ à parfois plus de... 7000€ !

Capture d'écran en date du 30 septembre 2024. © Gameblog

À cause des scalpers, une partie non-négligeable des consommateurs n'aura donc pas pu profiter des offres à l'ouverture des précommandes. Le problème risque, qui plus est, de se rencontrer aussi pour la PS5 Pro standard. La situation de pénurie à la sortie de la PlayStation 5 a grandement marqué les esprits. Les revendeurs traditionnels, à l'instar de Micromania, croisent encore régulièrement des clients qui s'inquiètent de la disponibilité des consoles actuelles.

Pour autant, la PS5 Pro ne devrait pas connaître le même sort. Alors, n'ayez pas peur ! Si vous souhaitez investir dans la nouvelle console de PlayStation, elle sera bien disponible au prix standard annoncé sur les sites officiels de la marque et en magasin dès sa sortie, le 7 novembre 2024. Fuyez sans regret les annonces à des prix bien plus élevés.

En revanche, il n'y a pas vraiment de solution pour l'édition limitée des 30 ans. Il risque maintenant d'être très difficile, voire impossible, de s'en procurer une au prix normal. Vous pourrez toujours tenter votre chance dans des boutiques spécialisées à tout hasard à la sortie. Ou, à défaut, les membres Micromania Premium peuvent encore précommander la DualSense collector (dans la limite des stocks disponibles). Dès lors, on ne peut que vous souhaitez bonne chance pour faire l'acquisition de vos rêves !