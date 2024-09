Les nouvelles PlayStation collectors et leurs accessoires sont victimes d’un leak avant l’ouverture de leur précommande. Est-ce qu’il faudra vendre un rein pour obtenir l’édition limitée de la PS5 Pro ?

Alors que Nintendo souffle aujourd’hui sa 135e bougie, PlayStation fêtera son 30e anniversaire cette année. Naturellement, la firme japonaise compte bien célébrer ça comme il se doit en commercialisant des éditions spéciales des PS5, y compris la Pro, DualSenses et du PlayStation Portal. Une gamme dans la droite lignée de ce qui avait été fait pour la PS4 à l’occasion des 20 ans de la marque : du gris, des boutons colorés, un logo qui fait vibrer la corde nostalgique et quelques détails ici et là.

Les consoles et accessoires 30e anniversaire resteraient abordables

Les collectionneurs vont une nouvelle fois s’en donner à cœur joie le 26 septembre, date d’ouverture des précommandes, sachant que la PS5 Pro 30th Anniversary ne sera disponible qu’en 12 300 exemplaires, tous numérotés. On n'osait pas imaginer le prix de ces consoles et accessoires, mais les premiers leaks se veulent plutôt rassurants, pour les consoles classiques du moins.

C’est encore à notre datamineur national Billbil-Kun que l’on doit cette nouvelle trouvaille. Selon ses informations, les prix ne devraient pas être si exorbitants que ça. Par exemple, le pack console de la PS5 Slim, dans sa version digitale, coûtera 499,99 dollars, soit seulement 50 dollars de plus que le modèle classique. Un tarif qui devrait donc avoisiner les 520€ dans nos contrées. Même son de cloche pour la DualSense en édition limitée de ce 30e anniversaire qui sera facturée 79,99 dollars, comme tous les autres modèles spéciaux comme celui d’Astro Bot.

© PlayStation

Quel prix pour la PS5 Pro édition limitée ?

La grande inconnue reste le tarif de la fameuse PS5 Pro limitée à quelques exemplaires seulement, dont l’addition devrait être salée vu le prix de base de la nouvelle console. Si Sony applique bien une hausse de 9% comme pour la PlayStation Slim, alors on peut déjà avoir une idée du prix de ce pack PS5 Pro qui contient la console, la manette, le socle vertical et une station de recharge tous assortis. L’ensemble coûterait habituellement 1100€ et avec la taxe la facture grimperait à 1200€.

Cela reste évidemment le tarif le plus bas possible, le côté collector de cette dernière pouvant également jouer sur le prix final. Il faudra attendre sagement ce jeudi 26 septembre pour connaître la grille tarifaire des autres consoles et accessoires en édition limitée. Le rendez-vous est donné sur le PlayStation Direct, en espérant que Sony ait mis tous les moyens en œuvre pour empêcher le problème des scalpers qui sévit systématiquement.

Source : Billbil-Kun