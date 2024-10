Le bien connu groupe Digital Foundry a eu l'occasion d'extensivement tester la PS5 Pro, et s'est ainsi fendu d'une vidéo répondant à la question pouvant brûler les lèvres de nombreux joueurs : « est-ce que l'investissement en vaut la chandelle » ? Le prix de la console a en effet fait couler beaucoup d'encre lors de son annonce : 800 euros au format 100% numérique, et 920 en comptant le lecteur Blu-Ray. Un tarif vraiment excessif, ou raisonnable ? Voici leur avis.

La PS5 Pro : une console qui peut vraiment concurrencer un PC ?

Lors de l'annonce de la PS5 Pro, son architecte Mark Cerny a en premier lieu insisté sur l'intégration d'un GPU nettement plus puissant que celui de la console originale, avec des performances améliorées de 45% et un boost de 67% au niveau des cœurs. Selon Digital Foundry, la véritable prouesse technologique se trouve cependant du côté du PSSR. Cet équivalent du DLSS de NVIDIA exclusif à la PS5 Pro offrirait selon eux bien plus de possibilités que du hardware brut plus puissant. Basée sur le machine learning, cette technologie est d'ailleurs amenée à évoluer au fil du temps, contrairement à des GPU et CPU forcément « finis ».

Digital Foundry fait écho à la communication de Sony à l'égard de la PS5 Pro : si vous êtes des « enthousiastes des technologies graphiques », qui ne jurent que par le 60 fps constant ou qui veulent de plus beaux graphismes et du ray tracing, « l'investissement vaut le coup ». Les analystes vont même jusqu'à dire que cette version Pro est sur le papier « plus intéressante qu'un PC de jeu ».

« Pour une expérience de jeu libre offrant des visuels de haute fidélité sans problèmes de changement de pièces et d'incompatibilités, avec un système stable et fluide, vous ne trouverez pas ça sur un PC avant quelques années, mais vous pourrez le trouver sur PS5 Pro. Qui plus est avec un coût plus favorable que pour un PC ».

Un solide investissement sur l'avenir ?

À noter toutefois que la console offre fatalement beaucoup moins de fonctionnalités qu'un PC. De plus, malgré un GPU plus puissant, le CPU de la PS5 Pro n'a que très peu évolué. Les analystes de Digital Foundry ont eux-mêmes prédit avant cette vidéo que cela pourrait provoquer le fameux problème de « bottleneck » sur des jeux exploitant principalement le CPU, comme potentiellement un certain GTA 6.

Sauf que, contrairement à un PC, il n'est pas aussi simple de changer les pièces de la PS5 Pro. Il se pourrait donc que la console montre à terme des limites sur les titres plus gourmands à venir. Il serait donc prudent d'attendre de voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre sur des jeux utilisant des moteurs plus « modernes », au risque d'une potentielle déception qui pourrait coûter très cher (un peu moins de 1 000 euros pour la version avec lecteur, rappelons-le).

Source : Digital Foundry sur YouTube