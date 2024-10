Avec l’arrivée de la PS5 Pro, Alan Wake 2 va franchir un cap technique impressionnant. Remedy Entertainment, le studio à l’origine du jeu, a récemment dévoilé les améliorations dont bénéficieront les joueurs sur cette console nouvelle génération. Au programme : ray tracing, meilleure fluidité et des visuels encore plus détaillés. Les propriétaires de la PS5 Pro peuvent s'attendre à une expérience de jeu nettement optimisée.

Des modes Performance et Qualité boostés pour Alan Wake 2 sur PS5 Pro

Si Alan Wake 2 proposait déjà deux modes sur PS5, ces derniers prennent une nouvelle dimension sur la version PS5 Pro. En mode Performance, le jeu pourra désormais tourner en 60 images par seconde, tout en maintenant une résolution plus élevée que sur la version de base. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui privilégient la fluidité du gameplay. Remedy précise que ce mode offre également plus de détails visuels, avec des améliorations notables sur la stabilité de l’image, les effets de brouillard, l’éclairage volumétrique et la précision des ombres.

Quant au mode Qualité, il garde son affichage en 4K à 30 fps, mais avec une nouveauté majeure : l’intégration du ray tracing. Ce détail fait toute la différence. Le ray tracing permet de créer des reflets et des effets d’éclairage bien plus réalistes. Cela ajoute une profondeur visuelle et renforce l’atmosphère si particulière du jeu. Dans un univers aussi sombre et mystérieux qu’Alan Wake 2, chaque détail compte pour immerger les joueurs.

Le ray tracing, la star de la nouvelle console

Parlons justement du ray tracing, cette technologie devenue incontournable dans le jeu vidéo. Remedy avait déjà exploré cette voie avec Control: Ultimate Edition, mais avec la PS5 Pro, ils vont encore plus loin. Le mode Qualité active cette technologie pour améliorer l’éclairage global, les reflets et les ombres. Ce n’est pas seulement une question d'esthétique, c'est une immersion totale qui plonge le joueur dans un environnement encore plus crédible.

Source : Remedy