Il s'agit plus précisément d'une mesure de Sony particulièrement ciblée, qui vise pour l'heure seulement l'édition 30 ans de la PS5 Pro, et uniquement au Japon. Mais au vu de la situation globale autour de la prochaine console du constructeur nippon, il n'est pas exclu que la chose soit appliquée de manière plus large avant sa sortie le 7 novembre prochain.

Sony serre la vis avant la sortie de l'édition 30 ans de la PS5 Pro

C'est un refrain que l'on connaît désormais presque par cœur : les scalpers sont un fléau malheureusement bien trop récurrent s'agissant de nouveaux produits potentiellement convoités, mais onéreux. Souvenez-vous notamment de la situation autour des RTX 3000 ou 4000 de NVIDIA à leur sortie. La PS5 originale en avait aussi fait les terribles frais en 2020, et l'histoire se répète encore pour la PS5 Pro. On peut parfois trouver l'édition 30 ans sur eBay à des tarifs totalement indécents (jusqu'à 7 000 euros...).

Sony a donc décidé de limiter l'accès aux précommandes de cette édition anniversaire de la PS5 Pro, pour l'instant uniquement au Japon. Sur la page d'accueil japonaise de PlayStation, nous pouvons en effet constater une nouvelle condition pour se réserver un exemplaire de la bête vendue tout de même à 1 099,99 euros chez nous. Le constructeur impose désormais la possession d'un compte PSN comptabilisant au moins 30 heures de jeu sur PS4 et PS5. Ce sur une période allant de février 2014 au 19 septembre 2024.

Certains ont déploré une telle restriction qui empêche tout un chacun d'acheter cette édition empreinte de nostalgie de la PS5 Pro. Mais c'est hélas un mal nécessaire pour empêcher les scalpers de tourner en rond... et pour que Sony ait plus de chance de vendre ce bundle au tarif de base déjà extrêmement salé. Pour le moment, la chose ne concerne que le Japon et cette version collector de la PS5 Pro. Mais peut-être que Sony va continuer à serrer la vis d'ici à la sortie de la console le 7 novembre. L'avenir le dira.

« Scalpers, arrêtez de scalper ! » dit en substance Sony © Gameblog

Source : Page d'accueil japonaise de PlayStation