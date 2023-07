Que le temps passe vite. Cela fait désormais presque trois ans que Sony a lancé la PS5. L’éditeur a dû faire face à des soucis d’approvisionnement et de stocks pendant ces premières années et la situation exceptionnelle laissait place à une interrogation majeure des collectionneurs. PlayStation va-t-il abandonner les consoles collector au profit des façades avec cette génération ? C'est un entre-deux, puisque la première PS5 collector a été annoncée cette nuit.

Une PS5 collector pour Marvel's Spider-Man 2

Presque trois ans après son lancement, la PS5 tient enfin sa première édition collector. Jusqu'alors, Sony s’était contenté de bundle contenant une édition simple de la console et un gros jeu pour l’accompagner. La pénurie étant désormais un lointain passé, le constructeur se permet enfin des petites folies... ou presque. Cela n’étonnera personne, mais ce sera Marvel’s Spider-Man 2 qui ouvrira le bal. Présent au San Diego Comic Con, Insomniac Games a profité de l’aura de l’événement pour dévoiler une tonne d’informations, une bande-annonce, mais aussi la PS5 collector aux couleurs du jeu. Ce pack contiendra une PS5 affublée de deux façades vraisemblablement amovibles avec un design exclusif, une DualSense elle aussi pimpée pour l’occasion et un code pour le jeu dans son édition standard.

Une esthétique, qui selon Sony capture l’essence même de Marvel’s Spider-Man et de la dualité entre l’Homme Araignée et le symbiote de Venom. La PS5 collector sera alors toute de rouge et et noir vêtue. L’avant de la console montre alors des morceaux du symbiote se rapprochant agressivement du symbole de Spider-Man, faisant écho aux difficultés que Peter Parker va rencontrer dans le jeu. Il a en revanche totalement pris d’assaut l’arrière de la PS5, qui arbore un noir élégant accompagné d’un logo blanc de la tenue emblématique de Marvel’s Spider-Man. La DualSense collector quant à elle reprend l’intégralité du design, avec une moitié rouge, l’autre noire.

Cette première PS5 collector sera disponible en précommande dès le 28 juillet dans de nombreux pays, y compris la France. Comme d’habitude, il faudra se rendre sur le site PlayStation Direct pour sécuriser son précieux. Le pack sera quant à lui lancé le 1er septembre 2023, soit avant la sortie officielle du jeu le 20 octobre. Celles et ceux qui précommanderont la console obtiendront les bonus promis à tous ceux qui achètent leur copie en avance.