C'est malheureusement un fait : la branche gaming de Microsoft connaît d'importants soucis de santé financière. Parmi les solutions explorées pour se rattraper, Xbox a décidé de porter quelques-unes de ses exclusivités sur PS5/Switch. Mais des mesures plus drastiques pourraient être prises prochainement, comme notamment porter des exclusivités majeures. L'une d'entre elles arrivant très bientôt fait l'objet de telles considérations.

La PS5 bientôt gâtée par une nouvelle exclu Xbox majeure ?

Ces derniers mois, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées chez Xbox. 1900 personnes ont été licenciées notamment du côté d'Activision Blizzard fin janvier, et plus récemment quatre studios ont été fermés. Pour sauver les meubles, la branche gaming de Microsoft considère plusieurs options. Outre une hausse du prix du Game Pass, il serait question de porter même ses exclusivités majeurs sur PS5/Switch. Tel pourrait être le cas de Senua's Saga Hellblade 2, très attendu le 21 mai sur PC et Xbox Series.

Mais avant qu'Hellblade 2 soit porté sur PS5, et il ne s'agit pour l'heure que d'une simple considération de la part de Xbox, encore faut-il voir si le succès sera au rendez-vous. Le titre de Ninja Theory entend proposer une expérience cinématographique et visuelle époustouflante (uniquement à 30 FPS sur Xbox Series), mais qui pourrait ne pas être du goût de tout le monde. Cette suite devrait en effet s'inscrire dans la droite lignée du premier : un jeu avant tout narratif, avec un gameplay sur le papier assez « basique ». Espérons pour le talentueux studio britannique que leur nouveau jeu connaîtra une belle réception tant critique que commerciale. Autrement, vu la conjoncture actuelle chez Xbox, ses jours pourraient être malheureusement comptés...