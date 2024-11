Alors que la PlayStation Portal permet seulement de jouer en streaming, la véritable console nomade native communément appelée « PS5 Portable » serait bien une réalité. C'est du moins ce qu'avance un nouveau rapport en principe fiable de Bloomberg. Ceci est donc pour l'instant à prendre avant tout comme une rumeur, et donc avec de prudentes pincettes.

La PS5 Portable refait parler d'elle et serait bien dans les cartons

Sortie l'année dernière, l'appareil centré sur le streaming des jeux qu'est PlayStation Portal n'était pas vraiment ce que l'on attendait, 12 ans après une PS Vita sur le papier intéressante, mais qui a connu un certain bide commercial. De nombreuses rumeurs faisaient cela dit état d'une vraie « PS5 Portable », une console nomade cette fois native. Alors que le marché fut pendant sept dominé par l'hybride Nintendo Switch, sa petite sœur très attendue qu'est la Switch 2 pourrait faire face à une rude concurrence.

Un nouveau rapport de Bloomberg confirme en effet que ladite PS5 Portable serait bel et bien à l'étude, pour l'instant à un état très embryonnaire, d'après des sources proches de Sony. Celle-ci serait en tout cas bien capable de faire tourner des jeux PS5 de manière native. Le rapport appelle toutefois à la patience, voire à la prudence. Compte tenu de la situation, un tel appareil ne devrait pas sortir avant des années. Il se pourrait même que Sony décide finalement de ne pas de pousser le projet au-delà du stade de recherche et développement. Peut-être pour ne pas sortir une « PS5 Portable » alors que la console originale est déjà en fin de vie, ou depuis remplacée par la PS6 ? L'avenir nous le dira.

Quoi qu'il en soit, si ce rapport se vérifie officiellement, nous devrions avoir l'embarras du choix au niveau des consoles portables dans les prochaines années. À commencer par une Switch 2 a priori toujours attendue courant 2025. Xbox travaillerait également sur un modèle portable natif, cela dit pas non plus attendu avant quelques années. Ne manquerait donc plus que la PS5 Portable pour que la danse du célèbre trio de constructeurs reprenne sur un autre marché. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle de Sony pour en avoir le cœur net.

