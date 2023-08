Longtemps l’objet de rumeurs, la PS5 Portable s’est officialisée lors du dernier PlayStation Showcase. C’était sans compter sur un leak majeur qui a dévoilé le design entier de l’appareil hybride à cheval entre la console portable et l’accessoire. Les premiers retours des joueurs étaient pour le moins cinglants, mais si tout était presque déjà connu sur la machine il manquait une information de taille : son prix. Sony profite de l’effervescence de la période de la Gamescom pour tout dévoiler sur ce qui s’appellera officiellement le PlayStation Portal.

La PS5 Portable dévoile son prix

Après les leaks, place à l’officialisation. La firme japonaise aura eu décidément bien du mal à garder secrète l’existence de ce projet assez surprenant. Fiche technique, design, caractéristiques, tout était déjà presque connu il y a des mois ou plus récemment des semaines de ça. En ce mercredi 23 août, Sony décide de jouer carte sur table en dévoilant presque tout sur celle qui a longtemps été connue sous l’appellation erronée de PS5 Portable. Il faudra finalement l’appeler le PlayStation Portal. L’accessoire embarquera donc un écran LCD de 8 pouces avec une résolution capable d’atteindre les 1080p en 60 fps. Il sera rattaché à l'équivalent d’une DualSense embarquant l’ensemble des fonctionnalités de la manette PS5 comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

L’appareil servira avant tout d’accessoire d’appoint. Son utilité ? Jouer depuis son canapé quand la télé est déjà prise ou emporter ses jeux PS5 préférés dans une autre pièce. Parce que oui, la PS Portal ne pourra être connectée que via le wifi, réduisant d’un coup son aspect mobile. Une connexion minimum de 5 Mo/s sera nécessaire, mais le constructeur recommande plutôt 15 Mo/s pour en profiter dans des conditions optimales. Pour enfoncer le clou, les jeux streamés via le PS Plus Premium ne seront pas supportés par cette fausse PS5 Portable. Sa sortie est toujours fixée à une date inconnue cette année, mais on tient enfin son prix. Il faudra débourser 219,99€ pour profiter de cet appareil se reposant sur la fonctionnalité Remote Play. Autant dire que ça pique.

De nouveaux accessoires audio pour la PS5

Côté hardware, Sony en profite pour dévoiler ses accessoires audio. A commencer par le casque sans fil Pulse Elite qui entend proposer un audio sans perte, le tout accompagné d’une perche rétractable et d’une réduction de bruit améliorée grâce à l’IA. Sony promet entre autres, que son nouveau casque PS5 sera à même de filtrer les sons en arrière-plan. Le casque Pulse Elite sera également livré avec un support de recharge vertical pour offrir toujours plus d’options de recharge. Le casque sera commercialisé plus tard dans l’année à 149.99€.

Les fameux écouteurs sans-fil se baptiseront les Pulse Explore. Là encore, Sony base ses arguments marketing sur une qualité audio premium sans perte avec un double micro et une réduction de bruit elle aussi améliorée grâce à l’IA. Ces premiers écouteurs sans-fil PS5 seront vendus avec un boîtier de recharge. L’accessoire parfait pour le PS Portal qui coûtera autant que la machine portable. Oui, il faudra débourser 219,99€ pour espérer se les procurer.