Après des mois de rumeurs, la PlayStation Project Q s’est officialisée. Ce nom provisoire n’empêcher pas les joueurs de la résumer à la PS5 Portable, reflétant à moitié l’utilité de cet appareil hybride. A cheval entre l’accessoire et la console, la machine se reposera sur la fonctionnalité du Remote Play et demandera donc de posséder la console de salon. Plus concrètement, il sera nécessaire d’avoir une connexion Wi-Fi pour faire tourner tous vos jeux. Sony a promis de communiquer plus d’informations à son sujet dans le courant de l’année, mais voilà que la PS5 Portable se dévoile sous toutes ses coutures avec des images volées. Autant dire que c’est un gros morceau.

Des images volées de la PS5 Portable

La PS5 Portable est à nouveau victime d’un leak. Sony n’était pas parvenu à garder l’existence secrète de ce projet surprenant et ce n’est pas prêt de s’arrêter là. On en sait déjà beaucoup sur la semi-console du constructeur. La rumeur veut que sa batterie tienne entre 3 à 4 heures de jeu environ, contre 10 à 15 heures pour la DualSense, quand Sony a confirmé qu’elle se reposerait sur un écran LCD de 8 pouces tactile. La manette de l’appareil possèdera quant à elle l’intégralité des fonctionnalités de la DualSense, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. En outre, cette PS5 Portable serait capable de faire tourner les jeux en 1080p et ce jusqu’à 60 fps. Aujourd’hui, c’est un PS Project Q dans la nature qui se dévoile au travers d’images volées via Reddit.

L’occasion de découvrir son design plus nettement et c’est la douche froide pour beaucoup de joueurs. « C’est juste une tablette Android avec une manette attachée sur les côtés », commente par exemple un internaute sur les forums spécialisés. Beaucoup la trouvent esthétiquement déplaisante, quand la majorité s’inquiète de la prise en main de ce qui semble être un gros morceau. « C’est tellement moche que j’ai du mal à imaginer Sony la sortir en l’état », s’amuse un joueur. D’autres sont en tout cas impatients de mettre la main dessus. Une partie des joueurs PlayStation est en effet très friande du Remote Play et voit en cette PS5 Portable l’accessoire parfait pour répondre à leurs besoins. Une vidéo a également leaké, montrant la bête sous toutes ses coutures.

Reste maintenant à savoir combien Sony compte facturer son Project Q. C’est à l’heure actuelle la seule information que le constructeur a réussi à tenir secrète. Microsoft estime quant à lui que l’accessoire ne devrait pas coûter plus de 300 dollars. Et vous, que pensez-vous du design de cette pseudo PS5 Portable ?