Les rumeurs autour de la « PS5 Portable » continuent. Sony commercialiserait un appareil hybride mi-accessoire PlayStation 5 mi-console portable et on sait quand il pourrait sortir.

Les rumeurs autour d’une potentielle PS Vita 2 se sont désormais éteintes. Un insider avait fait espérer celles et ceux qui souhaitent un retour de Sony sur le marché des consoles portables. La firme japonaise opterait finalement pour une sorte d’entre-deux que les fans de la marque appellent déjà la PS5 Portable malgré tout. Un appareil qui n’ira donc pas marcher sur les plates-bandes de la Nintendo Switch ou du Steam Deck, mais qui viendrait renforcer la fonctionnalité Remote Play de la PlayStation 5 si chère au constructeur. On en sait désormais plus sur sa date de sortie.

Une fenêtre de sortie pour la PS5 Portable

Pas de PS Vita 2 à l’horizon, mais un nouvel hardware aux faux airs de console portable. Connu sous le nom de code Q Lite, l’appareil serait un hybride entre l’accessoire et une console de cloud gaming. Celle que les joueurs appellent déjà la PS5 Portable nécessitera en réalité de posséder la console de base et reposerait sur la fonctionnalité Remote Play que le constructeur promouvait encore il y a quelques jours de cela. Elle demanderait alors une connexion internet permanente avec des performances permettant un jeu en streaming pouvant grimper à 1080p et 60fps. C’est forcément moins sexy qu’une PS Vita 2 d’un coup. Tom Henderson, qui a révélé son existence, avait précisé qu’elle sortirait avant la fameuse PS5 Pro. Il a désormais apporté plus de précisions quant à sa fenêtre de lancement.

« Elle sortira entre la PS5 Pro, prévue pour la fin 2024 pour le moment, et la nouvelle PlayStation 5 avec un lecteur de disque détachable qui arrivera à la fin de cette année. Pour le moment sa date de sortie est fixée à la fin de cette année. Beaucoup de personnes disent qu’elle sera lancée en 2024, mais pour le moment, c’est plutôt prévu pour novembre 2023 », a expliqué l’insider dans le dernier Iron Lords Podcast. En d’autres termes, Sony aurait planifié la sortie de la PS5 Portable deux mois après le nouveau modèle de la console qui remplacerait les versions existantes d’ici septembre. Les sources de Tom Henderson ne lui ayant jamais fait défaut pour le moment, l’information a donc du poids, mais cela ne reste à ce stade qu'une rumeur.

Prototype de la PS5 Portable par Tom Henderson

Plusieurs nouveautés hardware attendues

Selon ses informations, la « PlayStation Portable », comme il l'appelle, serait actuellement en phase de test interne. Elle arborerait un design similaire à une manette PS5 avec un énorme écran tactile LCD de 8 pouces en son centre. Les fonctionnalités propres à la DualSense, comme les gâchettes adaptatives avec le retour haptique, seraient évidemment présentes, comme les boutons propres à une console portable notamment ceux pour régler le volume et une prise jack seraient également intégrés.

Une chose semble plus certaine que jamais, Sony met les bouchées doubles côté hardware. Si le PSVR 2 serait un bide complet, le constructeur prévoit plusieurs nouvelles choses dans les mois à venir. Au-delà de la PS5 Pro et de la console avec un lecteur de disque externe, la firme japonaise aurait également dans ses cartons un nouveau casque et des écouteurs sans-fil pensés spécialement pour la console. Aucune de toutes ces nouveautés n’ont pour le moment été officialisées. On devrait en savoir plus dans les semaines, voire les mois qui viennent, surtout avec les rumeurs autour d’un gros PlayStation Showcase estival qui se font plus persistantes.