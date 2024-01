La PS5 est encore au cœur de nombreuses discussions au sein de la communauté. Non pas sa version de base, mais la Pro qui n'a toujours pas été dévoilée au grand jour. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler les rumeurs autour du PlayStation Portal avant son officialisation. Mais au final, ce n'était pas forcément la console portable signée PS à laquelle on s'attendait. Ainsi, on n'est pas étonné de voir aujourd'hui une vidéo venant nous présenter une machine baptisée « PS5 Portable ».

Voici la PS5 Portable, enfin presque

En vérité, ce n'est pas une console qui va être commercialisée par Sony. C'est la chaîne Youtube DIY Perks qui l'a mise sur pied. Pour rappel, c'est la même qui nous avait proposé une vidéo sur la « toute première » PlayStation 5 Slim. Cette fois, elle nous présente une PS5 Portable, une version plus compacte de l'énorme console du constructeur. Le résultat est pour le moins bluffant, mais ça demande évidemment un travail conséquent, qui n'est pas à la portée de tous les joueurs.

Après, si vous avez envie de tenter l'expérience, c'est votre choix, et DIY Perks se fera un plaisir de vous accompagner. Il y a beaucoup d'étapes à suivre, et il vaut mieux bien s'y connaître. Et avoir l'argent nécessaire, car ça coûte cher, ainsi que posséder les outils adéquats pour façonner un engin pareil. Quoi qu'il en soit, c'est assez impressionnant d'avoir mis sur pied cette tablette PS5. Pour faire bonne mesure, elle dispose d'un écran 4K OLED, ce qui offre un rendu vraiment classe. Mais alors, quelles sont les raisons derrière une telle création ?

En fait, on nous précise dès le début de la vidéo le pourquoi du comment. Contrairement à la PS5 Portable créée ici, le PlayStation Portal a besoin d'être connecté à une PS5 pour fonctionner. Le but étant d'apporter la puissance de la console de salon dans un format portable grâce à sa technologie de Remote Play. Du coup, c'est bien portable (même si ce n'est pas forcément le plus pratique à transporter dans son sac à dos) mais d'une façon plutôt particulière. Bref, on vous laisse découvrir tout ça ci-dessous, et vous faire votre propre avis sur la question.

La PlayStation 5 Pro, légende ou réalité ?

De son côté, la PS5 Pro demeure un mystère, une légende. Comme on pouvait s'y attendre, elle n'a pas été introduite lors du Consumer Electronics Show (CES) 2024. Pour l'instant, on n'a que des rumeurs à se mettre sous la dent. Celle qu'on peut considérer comme la plus fiable nous vient de Tom Henderson, qui a été le premier à révéler l'existence de la machine. Pour lui, elle sortira fin 2024, et la grande annonce arrivera seulement au cours troisième trimestre de 2024. Par conséquent, il ne fallait pas espérer assister à une grosse révélation en ce mois de janvier. Toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes, mais on saura sûrement plus dans les mois à venir.