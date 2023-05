C’est la tendance actuelle. Le jeu en nomade reprend de plus belle après la disparition des consoles portable de Nintendo, expert en la matière. Si Big N mise désormais sur un format hybride, plusieurs marques en ont profité pour se lancer sur le marché avec des machines premium telles que le Steam Deck ou encore le Rog Ally (pour ne citer que les plus récents). D’autres cherchent également à capitaliser sur le Cloud Gaming, notamment Logitech avec sa machine G Cloud que nous avons d’ailleurs eu l'occasion de tester. Et c’est sur ce marché que Sony a décidé de jeter son dévolu en attendant de lancer sa vraie/fausse PS5 Portable, la Q Lite.

Ce n'est pas encore une PS5 Portable, mais c'est toujours ça

L'accessoire Blackbone One PlayStation Edition, ça vous parle ? C’est un adaptateur réservé aux smartphones calqué sur les manettes PS5, qui vous permet de poser votre appareil sur un socle central pour profiter de toutes sortes de jeux. Un accessoire sous licence officielle jusqu’ici réservé aux utilisateurs d’iPhone, mais qui s’ouvre dès aujourd'hui aux possesseurs de smartphones Android. Avec cet appareil, il est ainsi possible de profiter de votre catalogue de jeux en passant par le Cloud ou, comme pour la prochaine PS5 Portable de Sony, d'utiliser votre PS5 pour jouer avec l’application Remote Play. Il est aussi possible de jouer à n'importe quel jeu des magasins en ligne habituels sur mobile.

Qui dit licence officielle dit également avantages. Ainsi, non seulement le Blackbone One est aux couleurs de la marque et utilise des matériaux similaires, mais en prime il est entièrement compatible avec le casque audio PS5 Pulse. Il suffira de le brancher via la prise jack 3,5 mm de l’appareil. Un port USB-C est également présent et vous permettra de recharger votre smartphone dans la foulée. Le Backbone One PlayStation Edition, désormais disponible pour iOS et Android, est disponible chez la plupart des revendeurs pour environ 119€.

Un accessoire pour les fans PlayStation qui jouent sur smartphone (oui il y en a)

De son côté, Sony devrait sortir prochainement sa Q Lite, une sorte de PS5 Portable entièrement optimisée pour jouer à vos jeux PS5 en passant par l'application Remote Play. Pour le moment, nous n’avons aucune annonce ni information officielle à nous mettre sous la dent, mais les bruits de couloir sont extrêmement nombreux. Il est par exemple dit que son design serait calqué sur celui des DualSense et que la machine embarquerait d’ailleurs les gâchettes adaptatives et le retour haptique. En son centre, ce serait un écran LCD de 8 pouces qui nous permettrait de profiter de nos jeux. Enfin, certaines rumeurs parlent d’une sortie aux alentours de 2024 sans plus de précision toutefois. Affaire à suivre donc, mais en attendant, le Backbone One pourrait bien être une alternative intéressante.