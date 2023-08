La PS5 Portable a été officialisée en mai dernier, mais jusque-là, Sony était resté plutôt discret sur ce nouvel hardware. Ce périphérique de lecture à distance, nommé PS Portal ou PlayStation Portal, dévoile l'autonomie qu'il vise. Et contrairement aux rumeurs précédentes, ça ne devrait pas décevoir.

La durée de la batterie de la PS5 Portable estimée

L'ancien PlayStation Project Q a donc été renommé officiellement PlayStation Portal par Sony, comme nous avons pu l'apprendre il y a quelques heures. Une PS5 Portable qui est en vérité un périphérique de lecture à distance. Autrement dit, une machine qui ne fait pas tourner des jeux elle-même, mais qui les diffuse sur son écran. Et pour que cela fonctionne, il faut déjà avoir une PS5 à la maison.

« PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce. PlayStation Portal se connecte à distance à votre PS5 par le biais d’une connexion Wi-Fi, ce qui vous permet de passer rapidement de votre PS5 à votre PlayStation Portal » (via PlayStation Blog). Et n'imaginez pas non plus pouvoir streamer des titres du PS Plus Premium, ce n'est pas possible.

Cette PS5 Portable est composé d'un écran LCD de 8 pouces qui affiche une résolution de 1080p à 60fps. De part et d'autre de l'affichage, on retrouve des poignées DualSense avec les mêmes fonctionnalités. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives sont donc bien présents. Pourquoi pas après tout, mais ce qui fâche, c'est son prix de 219,99€ jugé trop élevé par beaucoup en raison de ses limitations.

En revanche, l'autonomie de la PS5 Portable est bien plus prometteuse qu'attendue. Selon CNET qui a pu prendre en main le PS Portal, Sony vise une durée de la batterie similaire à celle de la DualSense. Soit une dizaine d'heures en fonction des réglages. Auparavant, l'insider Tom Henderson avait déclaré que ça ne dépasserait vraisemblablement pas les 3 à 4 heures.

Crédits : PlayStation.

Le PS Portal, un périphérique prometteur ?

Nos confrères de CNET ont eu accès rapidement à cette PS5 Portable et ont pu partager leurs premières impressions. Et elles sont plutôt positives. « Le PlayStation Portal est l'essai de Sony de transposer la plupart des fonctionnalités de la PS5 entre vos mains. Il a un écran 8 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hertz. PlayStation affirme que c'est l'idéal pour les longues sessions de jeu, que les textes restent lisibles, et afin que ça ne laisse pas une impression d'expérience dégradée aux joueurs. L'image est nette et précise, et globalement, j'ai été très satisfait de l'écran. La seule chose que j'aurais aimé, c'est un écran OLED au lieu du LCD. Surtout après avoir été pourri gâté par la Nintendo Switch OLED utilisée tout au long de l'année dernière ».

Sur les images et vidéos, la PS5 Portable a l'air massive sur la longueur, bien qu'assez fine. « Le PS Portal est léger au toucher ». Toutefois, CNET fait une comparaison avec un périphérique « entre une Nintendo Switch et un Steam Deck », peut-être à cause des dimensions sur la longueur justement, et de la prise en main. À voir quand les premiers tests paraîtront. D'ailleurs, il n'y a pas encore de date de sortie pour ce PlayStation Portal exclusivement destiné au Remote Play.