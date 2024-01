Si vous possédez une PS5 ou une PS4, alors vous avez la possibilité d'avoir accès au programme PlayStation Stars. En suivant plusieurs étapes, ce dernier vous permet de débloquer des récompenses diverses et variées. Mais pour ça, il faut mettre la main au portefeuille. Le problème, c'est qu'en décembre dernier, il y a eu un gros problème au niveau de cette offre, et les joueurs sont actuellement en colère. Mais alors, que s'est-il passé pour provoquer une telle réaction ?

Un gros problème pour les joueurs PS5

Précisons d'abord que ce souci technique concerne uniquement les abonnés au PS Plus. En effet, sans ça, impossible de rejoindre le PlayStation Stars. Pour rappel, il permet de remporter des points pour chaque achat fait sur le PS Store ( via votre PS4 ou PS5), entre autres. Il faut que ce soit éligible bien entendu, mais c'est un processus rapide et efficace. Ensuite, il est possible de les dépenser contre des crédits qui iront directement dans votre porte-monnaie PSN. Vous pouvez aussi vous en servir pour un autre achat, ou contre des objets numériques à collectionner.

Jusqu'ici, tout va bien, mais le mois dernier, une erreur est survenue. Des joueurs ont dépensé des centaines de dollars durant la période de Noël, mais ils n'ont reçu aucun point. Du coup, de nombreuses plaintes se sont fait entendre, cherchant à avoir une explication de la part de Sony. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse du constructeur de la PS5, ce qui n'a pas manqué d'attiser davantage l'agacement de la communauté. Ceci dit, on devrait normalement en avoir une dans les jours qui viennent. Il ne reste plus qu'à espérer que ce soit bien le cas.

La question maintenant, c'est de savoir ce qui va être mis en place pour pallier à ça. En plus, l'absence d'une déclaration laisse planer le doute : est-ce que ça pourrait se reproduire ? Celles et ceux qui sont abonnés au programme sur PS5 ou PS4 prennent encore des pincettes, dans le doute. En tout cas, si vous cherchez à engranger plus de points, on a une autre solution pour vous, et elle pourrait s'avérer plus « économe ».

Les jeux PS Plus Essential pour gagner des points

En effet, sachez que vous n'êtes pas forcément obligé de faire chauffer la carte bleue pour obtenir des points sur votre PS5 ou PS4. Vous pouvez tout simplement jouer aux nouvelles arrivées sur le PS Plus Essential, et l'affaire sera réglée. Pour le coup, ce serait dommage de les rater, car on a affaire à de beaux titres. On note, par exemple, A Plague Tale Requiem, la suite des aventures d'Amicia et Hugo au cœur d'une France en proie à la peste et la guerre. Mais il y a également Nobody Saves the World, un metroidvania haut en couleur signé Guacamelee. Il y a de quoi faire, et on vous invite à sauter le pas sans plus tarder.