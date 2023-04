Aux yeux des joueurs PlayStation, Sony communique un peu trop timidement depuis le début de l’année. Le State of Play de février 2023 a permis de mettre en exergue certaines de productions de ses partenaires, dont Final Fantasy 16 qui reste l’une des grosses sorties de cette première moitié d’année. Quid des exclusivités PS5 maison à l'instar de Marvel’s Spider-Man 2 ou Wolverine ? L’éditeur japonais verrait les choses en très grand pour cet été et prévoirait de très grosses annonces en marge du Summer Game Fest 2023.

Un PlayStation Showcase avec de gros jeux PS5 cet été ?

L’E3 est mort, encore, mais cela n’empêchera pas les éditeurs de surfer sur la hype de l'événement. La période des grosses annonces se poursuivra avec ou sans le salon américain, le Summer Game Fest ayant pris le relais. De leur côté, de grands noms de l’industrie ont compris lors de la pandémie qu’il était parfois tout aussi efficace de faire son événement digital de son côté. Sony opterait pour cette option selon des rumeurs qui se font toujours plus insistantes. C’est une nouvelle fois Jeff Grubb qui lâche l’information. Selon ses sources, la firme japonaise tiendrait un PlayStation Showcase un peu avant le Summer Game Fest 2023, soit avant le 8 juin prochain. L’éditeur prévoirait alors de montrer de plus gros jeux PS5 que lors de son dernier State of Play, où le décevant Suicide Squad Kill the Justice League était la tête d’affiche.

Si l’on en croit les précédentes déclarations du journaliste, le précédent événement n’était alors qu’un échauffement. Selon lui, ce PlayStation Showcase sera « énorme », à tel point que l’éditeur y verrait un moyen de « préparer la seconde phase de la PS5 ». Les joueurs peuvent donc s’attendre à de très grosses annonces, dont des nouveautés de studios first party qui seraient révélées pour l'occasion. On en voit déjà préparer leurs plus gros Genki Dama pour Ghost of Tsushima 2, à moitié confirmé au travers des déclarations du studio et de ses offres d'emploi.

Ce PlayStation Showcase mettrait également en lumière des titres déjà annoncés qui donneraient enfin de leurs nouvelles. Tout pointe donc vers Marvel’s Spider-Man 2, et pourquoi Marvel’s Wolverine, les deux prochains gros jeux PS5 confirmés. On peut également imaginer que Naughty Dog profitera de l’évent pour présenter The Last of Us Factions, son fameux jeu multijoueurs. Rendez-vous cet été pour en avoir le cœur net.