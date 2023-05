Le PlayStation Showcase du mercredi 24 mai était particulièrement attendu. Malheureusement, une partie du public exprime avoir été déçue par l'événement présentant les futurs hits PS5. En cause, le manque d'exclusivités développées par les studios PlayStation, trop de CGI au profit du gameplay (comme pour Metal Gear Solid 3 Remake) et peu de nouveautés. La longue séquence de jeu de Marvel's Spider-Man 2 diffusée en fin de show ne semble pas avoir contenté les fans, qui s'attendaient à un véritable feu d'artifice. De son côté, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainement, se dit ravi du succès de l'événement.

Dans un communiqué de presse dévoilé par Push Square, Jim Ryan se satisfait du contenu PS5 dévoilé lors du PlayStation Showcase. Précisons que celui-ci date de seulement quelques heures après le show. Cela explique donc pourquoi il ne mentionne aucunement les critiques du public.

Nos fans attendent et méritent une cadence régulière de contenus étonnants. La présentation démontre notre engagement inébranlable à leur offrir le meilleur et le plus varié des catalogues de jeux possible. Elle met également en évidence l'immense popularité et la puissance de la PS5. Les développeurs du monde entier se mobilisent pour repousser les limites de ses capacités avancées. Nous investissons massivement dans l'avenir avec du matériel innovant de premier ordre comme le PlayStation VR2 et le Project Q récemment révélé, et notre expansion dans les jeux sur PC, mobiles et Live Service transforme la manière et l'endroit où notre contenu peut être apprécié.