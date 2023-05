Les rumeurs se faisaient plus insistantes, l’impatience des joueurs grandissaient… il était temps que Sony communique sur son futur catalogue de jeux PS5. Passée la sortie de Final Fantasy 16 ce 22 juin, c’est le flou complet. Marvel’s Spider-Man 2 arrivera cet automne, le jeu Wolverine d’Insomniac Games est en préparation et le free-to-play multijoueur de The Last of Us se dévoilera davantage cette année. Et c’est tout ce que l’on sait. La période estivale semblait toute indiquée pour désépaissir ce nuage d'incertitudes et révéler en grande pompe les futures exclusivités PS5, mais comme prévu Sony communiquera avant tout le monde. Le PlayStation Showcase 2023 est officiel et il s’annonce particulièrement riche en annonces.

Le PlayStation Showcase 2023 est officiel, les futurs jeux PS5 présentés

Les joueurs PS5 vont enfin pouvoir découvrir le futur portfolio de la PS5. Après des mois de rumeurs et de fausses joies, place à l’officialisation. Il se disait depuis quelques semaines qu’un PlayStation Showcase se tiendrait la semaine du 25 mai. L’objectif du constructeur aurait alors été de présenter sa « phase 2 », autrement dit toutes les exclusivités à venir dans les prochains mois voire années. Marvel’s Spider-Man 2 y était par exemple pressenti pour annoncer sa date de sortie, vraisemblablement calée à septembre, tandis que les studios maisons y présenteraient quant à eux leurs futures productions. En d’autres termes, tous les voyants étaient au vert pour un événement incontournable pour les joueurs PS5. On vous demande donc de feindre la surprise, puisque cette fois c’est officiel. Le PlayStation Showcase 2023 se tiendra le 24 mai prochain à 22h heure française.

Un événement qui promet du très lourd !

Une annonce qui était très largement pressentie, mais qui garde encore de nombreuses surprises en stock, notamment concernant les jeux qui seront présentés. Sony n'a pas révélé le nom des titres qui seront mis en avant, mais on peut d’ores et déjà n'imaginer que plusieurs gros titres très attendus seront là comme Marvel’s Spider-Man 2 prévu pour le dernier pan de l’année ou encore The Last of Us Factions, qui doit nous donner des nouvelles dans l'année d'après Naugthy Dog.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau PlayStation Showcase devrait nous en mettre plein les mirettes. Sony promet un direct principalement consacré aux jeux PS5 et PSVR 2 d’une durée approximative d’une heure. Des surprises sont attendues avec de nombreux nouveaux jeux issus des PlayStation Studios, mais également de studios partenaires, dont des indés.

Des jeux comme Silent Hill 2 Remake ou encore Metal Gear Solid 3 Remake auraient ici toute leur place d’autant qu’encore une fois, les rumeurs à leur sujet vont en ce sens.

On imagine aussi assez bien que des jeux totalement inédits se présenteront dans la foulée. PlayStation aime surprendre ses fans et trouve toujours le moyen de garder secret quelques titres.

Nous en aurons définitivement le cœur net d’ici quelques jours. Le rendez-vous est maintenant pris et il n’y a plus qu’à patienter.

Alors, quels sont vos pronostics pour ce gros Playstation Showcase ?