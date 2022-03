Suite au rachat du studio de Jade Raymond, Haven, Hermen Hulst - directeur de PlayStation Studios - s'est entretenu avec nos confrères de Gameindustry. Outre la nouvelle acquisition, la discussion a dérivé sur la place accordée aux jeux multijoueur sur cette génération. PlayStation abandonnera t-il les titres narratifs solo sur PS5 et au-delà ? Non.

Sans connexion obligatoire et microtransactions

Ce n'est pas la première fois que Sony Interactive Entertainment prend la parole à ce sujet, mais c'est toujours bien d'en remettre une couche. En effet, le constructeur investit de plus en plus dans des productions multijoueur/jeux en tant que service, ce qui inquiète les joueurs. Hermen Hulst veut éclaircir tout cela : les jeux solo ne seront pas sacrifiés.

Nous continuerons de créer des jeux narratifs solo comme Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West, c'est une évidence. Mais vous avez signalé, à juste titre, que nous investissons dans les jeux en tant que service, car c'est quelque chose d'extrêmement stimulant pour nous. Cela nous permet de concevoir des mondes plus vastes, de construire des liens sociaux vraiment significatifs entre les joueurs. Nous en avons plusieurs en développement ou en cours de conceptualisation, alors oui, nous nous préparons pour cela en interne. C'est exactement pour cette raison que c'est si passionnant pour nous d'accueillir dans la famille un groupe de personnes qui ont une grande expérience des jeux multijoueur.

La fin de citation fait référence à Haven Studios.

PS5 : l'ère des jeux service pour PlayStation

10 jeux services PS5 d'ici 2026, c'est l'objectif de Sony Interactive Entertainment. Sacrément ambitieux compte tenu du contexte actuel, et encore faut-il qu'il n'y est aucune embûche. Pour l'instant, aucun projet n'a été révélé mais l'un d'eux pourrait être le multijoueur de The Last of Us 2. Bungie, qui est dans la famille PlayStation Studios, est aussi un élément solide pour amorcer cette évolution.

Un nouveau studio, Deviation Games, coopère également avec PlayStation. La structure a été fondée par des anciens développeurs de la franchise Call of Duty. Réussiront-ils à produire une licence aussi célèbre ?