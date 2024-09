PlayStation annonce une édition que tout le monde attendait pour sa PS5 et PS5 Pro, et même plus encore. Ça va faire rêver les fans. Mais le prix risque de piquer.

Depuis deux semaines, il ne se passe pas deux jours sans que PlayStation ne fait une grosse annonce. De fait, le constructeur semble avoir lancé les choses en grand à l'occasion de son 30e anniversaire. Les festivités ont, en quelque sorte, étaient lancées avec la révélation de la PS5 Pro. Dans la foulée, des bons plans ont été lancés et les rumeurs autour d'une conférence State of Play se resserrent encore. Mais, hier soir, c'est une annonce spéciale, que beaucoup attendaient, qui a été faite pour les consoles de la marque et plus encore.

La PS5 s'habille pour les 30 ans de PlayStation

Combien en ont rêvé ? Sur les réseaux sociaux, on peut trouver de nombreux messages imaginant une PS5 aux couleurs de la toute première console PlayStation. Eh bien, c'est maintenant une réalité ! Et cela ne concerne pas que la machine. De fait, le constructeur a révélé hier une collection complète pour les 30 ans de la marque.

Ainsi, PlayStation a dévoilé une PS5 Slim, une PS5 Pro, ses DualSense standard et Edge, ainsi qu'un PS Portal dans un coloris gris, à l'image de la PS1. Tout comme à l'époque, on retrouve également le logo PS coloré, de même que les boutons des manettes. Ouverture des précommandes : le 26 septembre 2024, sur le PlayStation Direct dans les pays où le site est accessible (dont la France), ou chez les revendeurs partenaires autrement.

© PlayStation

La collection sortira officiellement en édition limitée le 21 novembre 2024, soit quelques jours avant l'anniversaire de la PS1, le 3 décembre. Notez que tout à été pensé jusque dans le moindre détails dans ces versions nostalgiques. Ainsi, les pack PS5 Pro et PS5 Slim incluent non seulement le socle vertical, mais des accessoires supplémentaires :

1 câble USB-C plus imposant, rappelant l'ancien câble manette de la PlayStation originale.

4 attaches pour les câbles

Des stickers PlayStation

1 poster PlayStation en édition limité (1 design au choix sur les 30 existants)

1 trombone PlayStation

De plus la sacoche de protection de la manette DualSense Edge a elle aussi été customisée. De même pour le socle de charge pour deux manettes. Voilà qui va faire plaisir aux fans de la première heure !

Cependant, le prix n'a pas encore été officiellement. Or, s'agissant d'éditions limitées, on va grimper par rapport à celui des modèles standards. Certains avancent déjà des estimations dépassant les 1000€ pour la PS5 Pro, ce qui paraît cohérent avec le prix de base... Se faire plaisir a décidément un coût chez PlayStation.