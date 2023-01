En l’espace de quelques années, les trophées PlayStation sont devenus indispensables aux yeux de nombreux joueurs. Entre les amateurs de défis, les collectionneurs, ou les personnes qui souhaitent découvrir une production de fond en comble grâce à ces récompenses symboliques, nombreux sont celles et ceux à partir à la chasse au sacro-saint Platine. La tâche devient néanmoins impossible dans certains cas et les chasseurs de trophées demandent réparation auprès de Sony.

Une pétition pour changer les trophées sur PS5 et PS4

Pas contents ! Les chasseurs de trophées ont décidé de lancer une pétition collective pour tenter d’attirer l’attention de Sony. En cause, l’impossibilité d’obtenir des Platines dans certaines productions. Les fermetures de serveurs se font en effet nombreuses ces derniers mois, rendant certains trophées non obtenables purement et simplement. Ce n’est pour autant pas la cause principale de leur grief. Les joueurs PS5 et PS4 en question estiment en effet que Sony et les développeurs doivent cesser d’ajouter des trophées liés aux composantes multijoueurs pour des jeux majoritairement solos, comme Uncharted 4 ou The Last of Us Remastered par exemple.

Selon la communauté des chasseurs de trophées, cette pratique s’apparente à du paywall. Les amateurs de jeux solos sont obligés de payer un abonnement PS Plus dans le cas où un titre requiert un ou quelques trophées multijoueurs nécessaires pour l’obtention du Platine. « Évidemment, les jeux multi comme Call of Duty ou Battlefield auront toujours des trophées multijoueurs. Cependant, dans des jeux qui sont principalement offline comme The Last of Us ou Uncharted 4, ces trophées multi devraient exister de manière parallèle afin qu’ils n’affectent pas le trophée Platine » explique la pétition lancée sur Change.org.

Avec seulement 1700 signatures au moment où nous écrivons ces lignes, il y a peu de chances que Sony écoute les plaintes de la communauté. Dernièrement, la fonctionnalité a fait débat au sein des développeurs, à qui l’éditeur japonais impose l’implémentation de trophées. Pour certains, c’est une « plaie », car ils demandent du temps et des ressources « inutiles ». D’autres au contraire y voient un moyen de pousser les joueurs PS5 et PS4 à découvrir leurs productions sous un nouvel angle, en leur faisant essayer des choses qu’ils n’auraient sans doute pas faites autrement.