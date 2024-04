La PS5 a connu de belles évolutions très récemment avec la mise à jour 24.02-09.00.00.45-00.00.00.0.1. Le son qui émane du haut-parleur de la DualSense est plus élevé avec un meilleur équilibre entre les bruitages et les voix. De même, la capture du micro de la manette a fait des progrès grâce à l'amélioration de l'annulation du bruit, via l'IA. La luminosité du signal d'alimentation de la console peut être désormais réglé, et pas désactivé, mais le plus gros changement se trouve au niveau du Partage d'écran. Maintenant, vous pouvez épauler plus précisément un ami en difficulté dans un jeu en agissant directement sur la diffusion de sa partie avec des interactions visuelles. Découvrez les nouveaux changements disponibles sur PS5.

Les détails de la mise à jour PS5 du 24 avril 2024

Les nouveautés du firmware PS5 de mars 2024 ont été plutôt importantes. Et ce n'est pas systématiquement le cas, bien au contraire. C'est même très souvent l'inverse puisque les mises à jour se contentent en général d'améliorer les performances et la stabilité du système d'exploitation de la console. Est-ce que ça se vérifie encore avec la nouvelle version 24.03-09.20.00 du logiciel PS5 ? Oui, mais il n'y a pas que cela pour le coup. Le firmware qui pèse tout de même 1,187 Go apporte aussi des fonctionnalités.

Ces vraies nouveautés concernent principalement L'Aide au jeu. Une nouveauté disponible intégrée à l'interface de la PS5 afin de recevoir des conseils pour boucler certains objectifs par exemple. L'autre changement notable est la possibilité de masquer le message un brin gênant « Lecture à distance connectée ». Utile pour celles et ceux qui ont craqué pour le PlayStation Portal.

Notes de patch 24.03-09.20.00 PlayStation 5

Voici l'intégralité des notes de patch 24.03-09.20.00 :

L'Aide au jeu a été étendue grâce à l'ajout des fonctionnalités de l'Aide au jeu de la communauté. Dans l'Aide au jeu, des conseils porteront la mention Aide au jeu de la communauté pour les jeux compatibles. Ces conseils ont été générés à partir des vidéos de gameplay d'autres joueurs Vous pouvez participer à l'Aide au jeu de la communauté en autorisant la capture automatique de vos vidéos de gameplay et leur ajout après examen. Pour choisir cette option, accédez à Paramètres > Captures et diffusions > Captures > Captures automatiques > Aide au jeu de la communauté, puis sélectionnez Participer. Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité à tout moment

Lors d'une session Lecture à distance, si le message permanent « Lecture à distance connectée » s'affiche, vous pouvez désormais le masquer sur votre écran de jeu. Accédez à Paramètres > Système > Lecture à distance et activez l'option Masquer l'état de connexion de la Lecture à distance

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans