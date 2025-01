Bonne nouvelle : cet excellent jeu arrive enfin sur PS5 pour vous faire passer de bons moments et rire aux éclats. Et cerise sur le gâteau, les joueurs auront même droit à une belle surprise.

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux multijoueurs délirants : Party Animals arrive sur PS5 le 23 janvier 2025. Ce jeu, connu pour ses affrontements hilarants entre animaux mignons, promet encore plus de fun avec un tout nouveau mode de jeu appelé CRISIS.

Un concept simple mais terriblement efficace pour ce nouveau jeu PS5

Depuis sa sortie initiale en septembre 2023 sur PC et Xbox, Party Animals a su séduire un large public grâce à son concept original. Dans ce jeu de baston coopératif, vous incarnez des chiots, chatons, lapins ou d’autres petites créatures adorables qui s’affrontent dans des arènes colorées. Le moteur physique du jeu, développé en interne par Recreate Games, offre des moments imprévisibles et hilarants. Bref, ça annonce du très lourd sur PS5.

Que ce soit en local ou en ligne, les joueurs peuvent participer à des combats en mêlée ou à des missions basées sur des objectifs. Avec des environnements variés et un gameplay accessible, Party Animals garantit des parties pleines de rires et de chaos.

Un nouveau mode pour pimenter le tout

Pour marquer son arrivée sur PS5, le studio Recreate Games propose un tout nouveau mode de jeu : CRISIS. Bien que les détails restent encore secrets, ce mode promet d’introduire de nouvelles mécaniques et d’ajouter une bonne dose de variété au gameplay déjà bien fun du jeu.

Ce contenu inédit est une excellente opportunité pour les anciens joueurs de redécouvrir le titre, tout en offrant une expérience enrichie pour les nouveaux venus sur PS5. Avec son portage sur PS5, Party Animals s’ouvre à une toute nouvelle audience. La console de Sony, connue pour rassembler une communauté massive de joueurs, pourrait bien donner une seconde vie à ce jeu multijoueur. De plus, cette version devrait profiter des capacités techniques de la PS5. On peut s’attendre à des graphismes plus détaillés, une fluidité accrue et une expérience encore plus immersive.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette petite pépite, on vous recommande fortement de lire notre TEST à ce sujet. Clairement, ce serait dommage de passer à côté !

Source : Recreate Games