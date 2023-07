Alors que les rumeurs autour d’une nouvelle PS5 continuent d’enfler, les modèles de base continuent leur petite vie. Régulièrement Sony met à jour ses dernières machines, parfois pour y apporter de nouvelles fonctionnalités, parfois juste pour améliorer leurs performances, corriger des bugs et ainsi de suite. En ce jeudi 20 juillet 2023, la PS5 accueille une nouvelle mise à jour. Quoi de neuf ?

La mise à jour 23.01-07.60.00 de la PS5 disponible

La PS5 en version 23.01-07.60.00. Une nouvelle mise à jour est donc disponible au téléchargement dès maintenant, mais une fois encore elle se lancera automatiquement au lancement de la console. Cela ne prendra pas bien longtemps, car cette update est un poids plume à la hauteur de ce qu'elle change. Pas de besoin de faire durer le suspense inutilement, il s’agit encore une fois d’un patch de routine qui vise à améliorer les performances de la console. Pas de nouvelle fonctionnalités au programme, ni de corrections de bugs et Sony semble en avoir fini avec l’amélioration des messages et de leur lisibilité qui étaient au cœur des dernières mises à jour. Voici les très courtes patch notes de cette mise à jour PS5 :

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

Rien de très excitant à l’horizon donc, mais contrairement à la Nintendo Switch où les dataminers sont au taquet, on ne sait en revanche pas ce qui se cache derrière cette mise à jour de la PS5. Parfois les éditeurs apportent des correctifs non communiqués, notamment en ce qui concerne d’éventuelles failles de sécurité. Pour de nouvelles fonctionnalités, il faudra en revanche patienter jusqu’à l’annonce du prochain patch qui sera d’abord rendu disponible pour les bêta testeurs, avant d’être déployé pour tout le monde quelques mois plus tard. PlayStation n’a pour l’instant donné aucun indice quant à l’arrivée de sa prochaine grosse mise à jour, mais il se pourrait qu’elle arrive en même temps que sa nouvelle PS5. Il se murmure en effet qu’un modèle avec un lecteur de disque amovible serait commercialisé d’ici septembre. Ce sera sans doute l’occasion pour le constructeur de sortir quelques nouveautés de sa hotte.