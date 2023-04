Après la Nintendo Switch et ses déclinaisons, au tour de la PS5. Régulièrement, les constructeurs mettent leurs consoles respectives à jour. Parfois, ces updates apportent des nouvelles fonctionnalités, parfois elles corrigent des bugs et souvent elles se contentent simplement d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances de la machine. L’hybride de Nintendo a donc accueilli un nouveau patch pas plus tard qu’hier et c’est désormais la PS5 qui en fait de même. Voici ce qui change avec cette mise à jour.

La mise à jour 23.01-07.20.00 de la PS5 disponible

La PS5 se remet encore à jour. Le patch 23.01-07.20.00 est désormais disponible en téléchargement. Il s’installera évidemment automatiquement au lancement de la console comme d'habitude. La manipulation sera très rapide puisqu’il ne pèse que 1.151 Go très exactement. Il s’agit donc une nouvelle fois d’une simple update de routine, mais qui en fait un petit plus que d'habitude. Pas de nouvelles fonctionnalités au programme, le but de cette mise à jour étant d’améliorer les performances de la console mais aussi les messages et leur lisibilité sur certains écrans. Voici les patch notes exactes de cette update de la PS5 :

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

Amélioration des messages et de l'ergonomie sur certains écrans.

Et c’est tout… pour le moment du moins. Comme la Nintendo Switch, les mises à jour de la PS5 cachent parfois quelques changements sur lesquels Sony ne communique pas officiellement. La dernière grosse update avait notamment ajouté une nouvelle animation lorsque les joueurs débloquent un trophée Platine. D’autres découvertes sont plus techniques et intéressantes, mais il faudra patienter avant de savoir si ce patch 23.01-07.20.00 de la PS5 cache lui aussi des choses.

Pour les grosses nouveautés en revanche, il faudra attendre que Sony annonce la prochaine mise à jour qui sera réservée dans un premier temps aux bêta testeurs. Impossible de savoir quand elle arrivera, ni ce que le constructeur ajoutera ou améliorera à l’avenir. Pour mémoire, la dernière update majeure avait ajouté la très attendue intégration complète de Discord sur PlayStation 5, la possibilité de mettre sa DualSense à jour sans la brancher et avait aussi offert plus de flexibilité avec le VRR.