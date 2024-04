Sony Interactive Entertainment travaille sur de nombreux jeux PS5 encore non annoncés ou non révélés en bonne et due forme. Cependant, selon les rumeurs émanant de différentes sources, certaines d'entre elles pourraient faire l'objet d'une présentation lors d'un PlayStation Showcase ou d'un gros State of Play durant le mois de mai. En sachant que le constructeur a déjà organisé des événements à cette période, ce n'est pas impossible. Pendant ce temps, les studios first-party charbonnent pour donner à manger aux joueuses et joueurs PlayStation 5 qui ont faim d'exclusivités.

Une nouvelle franchise PS5 par un formidable studio

Tous les studios first-party PlayStation sont au moins sur un nouveau jeu PS5 solo ou multijoueur. Même si la firme japonais a réduit la voilure sur les jeux service PlayStation 5, certains titres GaaS sont toujours prévus, bien qu'on ne sache pas lesquels précisément. C'est d'autant plus flou que certains studios ont été touchés par des licenciements comme Naughty Dog, Insomniac Games ou Media Molecule, et que certains plans ont pu évoluer après ces changements. On en saura plus au moment des annonces, mais une offre d'emploi en dit davantage sur la prochaine création PS5 de Media Molecule.

Après Dreams, le studio anglais a pour ambition de se tourner vers une nouvelle licence, ce qui est une excellente nouvelle lorsque l'on connaît la créativité débordante de MM. « Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de programmation afin de définir et de défendre les exigences ainsi que les normes techniques pour la nouvelle propriété intellectuelle de Media Molecule » révèle une offre d'emploi pour un programmeur principal. Quelle sera la nature de ce jeu PS5 signé Media Molecule ? Pour le coup, il n'y a aucun indice qui puisse permettre de savoir si ce sera une expérience purement solo, en réalité virtuelle, voire un mélange de solo et de création. Malgré les récents licenciements, Media Molecule semble donc toujours avoir la confiance du constructeur pour prendre des risques avec une franchise inédite.