Les jeux gratuits, ça a toujours existé. Depuis plusieurs années maintenant, les free-to-play, des jeux qui ne nécessitent aucun achat pour être joués, se multiplient et sont entrés dans les mœurs depuis un moment. Petit à petit, on retrouve même des jeux mobiles qui ont le droit à leur version consoles que ce soit sur PS5, Xbox Series et même PC, comme Genshin Impact par exemple ou encore Puzzle Quest et Honkai Star Rail. Il y en a pour tous les goûts.

Un nouveau jeu gratuit viens brûler la gomme sur PS5

Dernièrement, c’est d'ailleurs une énorme licence principalement connue sur mobile qui est arrivée sur PS5 avec un tout nouveau jeu gratuit. Son nom, Asphalt Legends Unite. C’est un jeu de course de voiture free-to-play totalement décomplexé et 100 % orienté arcade développé par le studio Gameloft. Un jeu issu d'une licence archi populaire et extrêmement joué sur iOS et Android. Ça va hyper vite, on peut prendre des boosters et des turbos sur les circuits, faire des sauts de plusieurs dizaines de mètres via des tremplins, etc. Du fun et rien d’autre donc.

Plusieurs modes de jeu sont disponibles, à faire en solo ou en multijoueur, et côté modèle économique, on est sur du free-to-play à tendance gacha, c’est ce qui marche le mieux en ce moment, à l’instar de Genshin Impact ou encore Tower of Fantasy par exemple. Comprenez par là qu’il faudra pas mal jouer et compter sur la chance pour remporter les meilleures pièces de véhicule afin de customiser vos bolides. Des pièces que l’on déverrouille en récompense de certains objectifs ou dans des packs booster, les loot boxes maison.

Quoi qu’il en soit, après avoir dévoré des centaines d’heures de jeux aux joueurs mobiles et enchaîné les épisodes, Asphalt s’attaque aux nouvelles plateformes, dont la PS5.

Si vous n’êtes pas joueur PlayStation, sachez qu'Asphalt Legends Unite est également disponible sur Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et bien sûr iOS et Android.