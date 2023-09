Il n'y a pas que nos jeux qui sont régulièrement mis à jour. Nos consoles évoluent également assez souvent pour que l'on puisse profiter de nouvelles fonctionnalités et d'une expérience utilisateur plus confortable. En ce mois de septembre, la PS5 a justement accueilli un gros patch. Il permet maintenant à la console de prendre en charge les SSD M.2 de 8 To ou encore de profiter du Remote Play sur plus d'appareils. Malgré ces nouveautés, Sony ne s'arrête pas en si bon chemin. L'éditeur déploie une option inédite sur la boutique de la PS5 qui devrait cartonner auprès de sa communauté.

Une nouvelle option sur la boutique PS5

On le sait, les joueurs adorent donner leur avis. Malheureusement, certains le font parfois avec beaucoup trop de véhémence. Cela donne lieu à des échanges aussi inappropriés que ridicules ou carrément à du review-bombing. Une tendance qui pollue l'industrie dont Starfield est la dernière victime. Mais quand un avis est partagé dans le respect, tout le monde y gagne et Sony en semble bien conscient. Le constructeur vient donc de déployer une « nouvelle » fonctionnalité sur la boutique de la PS5. Elle permet de noter un jeu d'une à cinq étoiles directement sur la page PlayStation Store du titre en question. Pour laisser une note, il suffit de sélectionner « voir le produit » et de cliquer sur le nouveau menu d'évaluation.

D'ici, on peut voir la répartition des notes de la communauté, leur nombre, la moyenne du jeu et bien sûr, laisser sa propre note. Notez bien qu'il n'est possible d'évaluer que les jeux PS5 ou PS4 que vous avez achetés, téléchargés ou ajoutés à votre librairie. Un système similaire à celui mis en place par Steam, mais qui ne permet pas de commenter et donc de le limiter les abus. Il sera difficile de dissocier les notes constructives et honnêtes, de celles douteuses, vouées à nuire à un jeu ou développeur.

Pour mémoire, Sony avait déjà mis en place un système similaire sur PS4. Il n'avait pas été ajouté à son aînée jusqu'alors. Pour l'instant, il semblerait que cette nouvelle fonctionnalité de la boutique PS5 ne soit pas disponible pour tout le monde et soit limitée à la console. Pas la peine d'essayer d'aller voir sur la version web du PS Store. Elle devrait être déployée dans les heures ou jours qui suivent à l'ensemble des pays et joueurs.

Crédit : PushSquare