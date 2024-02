Même si le jeu du jour est déjà bien connu de tout le monde, c'est toujours agréable de pouvoir y jouer gratuitement si on n'a jamais eu l'opportunité d'y jouer auparavant. D'autant que son côté assez atypique ne plaît clairement pas à tout le monde depuis son lancement. En effet, le jeu PS5 et PS4 qui s'offre gratuitement à vous pour une durée limitée est No Man's Sky, le titre qui a fait parler de lui en mal en 2016 avant de rebondir de la plus belle des manières après plusieurs mises à jour.

No Man's Sky sur PS5

Comme on vous l'a signalé vendredi dernier ici même sur Gameblog, No Man's Sky a pu bénéficier d'un essai gratuit pour le week-end. Et la bonne nouvelle, c'est que cela continue encore. Il est toujours possible de jouer. Mieux encore, pour vous inciter à craquer, le jeu d'exploration bénéficie d'une belle et grosse réduction de 50%. Faisant ainsi passer le jeu de 49,99 euros à 24,99 euros. Plutôt pas mal, non ? Le but est notamment de vous faire découvrir l'événement Omega qui a lieu jusqu'à la fin du mois. Celui-ci permet de vivre une nouvelle expédition.

On rappel que No Man's Sky a eu l'une des plus belles remontada de l'histoire du jeu vidéo. À son lancement en 2016, le titre de Hello Games a reçu des critiques mitigées, saluant les prouesses techniques de son univers généré procéduralement mais critiquant le gameplay jugé répétitif et manquant de plusieurs fonctionnalités annoncées, notamment les capacités multijoueur. La communication insuffisante de Hello Games après le lancement a également contribué à une réaction hostile de certains joueurs​​.

Une belle prouesse

Cependant, depuis sa sortie initiale, Hello Games a consacré des efforts considérables à l'amélioration et à l'expansion de No Man's Sky pour réaliser la vision qu'ils avaient pour le jeu. Ils ont introduit de nombreuses mises à jour majeures gratuites, ajoutant des fonctionnalités manquantes telles que les composants multijoueurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme les véhicules de surface, la construction de bases, la gestion de flotte spatiale et support de la réalité virtuelle. Ces améliorations ont grandement amélioré la réception générale de No Man's Sky, le positionnant comme l'un des plus grands retours réussis dans l'histoire du jeu vidéo​​.

Le jeu permet aux joueurs d'explorer des planètes avec une faune et une flore générées procéduralement, de survivre dans des environnements hostiles, de combattre, de commercer et de construire des bases. La quasi-totalité de la galaxie, y compris les étoiles, les planètes, la flore et la faune de ces planètes, ainsi que les rencontres avec des aliens sensibles, sont créées par génération procédurale. Bref, vous pouvez découvrir tout ceci sur PS5 gratuitement dès maintenant.