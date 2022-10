Visiblement il semble bien que Sony soit en train de constituer une nouvelle équipe interne de développement de jeux en partenariat avec PlayStation Studios Visual Arts et Naughty Dog. Pour rappel, PSS Arts Visuels est une société spécialisée dans les cinématiques de capture de mouvement et l'animation. Un gros jeu AAA PS5 est donc en route.

Un tout nouveau jeu AAA pour PS5 ?

Pour le moment, très peu de détails sont connus sur le jeu PS5, on sait par contre qu'il s'agira d'un "projet à haute visibilité" qui a "une vision claire et un plan de sortie". C'est via une offre d'emploi pour la recherche d'un producteur senior chez PlayStation Global que nous pouvons connaitre l'information. Le tout fut repéré par Resetera.

Voici une partie du descriptif de l'offre :

Ce projet à forte visibilité est développé en collaboration avec Naughty Dog. Bien qu'il ne soit pas encore annoncé, nous avons une vision et un plan de sortie clairs. Grâce à notre expertise existante et à nos talents de premier plan, nous garantirons une qualité visuelle élevée pour le jeu PS5 et une expérience fascinante pour nos joueurs. Notre équipe est à la recherche d'un producteur dévoué, concentré et motivé, doté d'une vaste expérience éprouvée et d'un historique de mise en place de processus pour aider l'équipe à atteindre son plus haut potentiel. En tant que candidat idéal, vous maîtrisez tous les aspects de la production et de la gestion de jeux AAA. Vous êtes un leader organisé et attentif, stratégique et réfléchi dans toutes les interactions avec les partenaires internes et externes. Plus important encore, votre expérience guidera la croissance culturelle et les capacités de l'équipe.

Evidemment la première idée qui vient en tête est le potentiel développement d'un The Last of Us : Part II remake même si la sortie du jeu original semble un peu trop récente pour cela. Un nouveau Uncharted ? Tout est possible comme une toute nouvelle licence pour la PS5. Wait and see.