La PlayStation 5 bénéficie d'une nouvelle mise à jour de son logiciel système, déjà disponible au téléchargement. Voici les détails connus à ce jour. C'est assez léger même si on a certains indices à se mettre sous la dent.

Sony a mis en ligne une mise à jour du système pour la PS5, poursuivant son objectif habituel d'optimisation, même si les détails sont peu fournis cette fois-ci. Il pourrait s'agir de préparer le terrain pour quelque chose de bien plus conséquent.

Une nouvelle mise à jour pour la PS5 mais...

La dernière mise à jour du firmware pour la PS5 est désormais téléchargeable. Lancée le 8 novembre 2023, elle est considérée comme mineure. Le fichier de mise à jour, d'une taille avoisinant les 851MB, n'est pas requis de manière obligatoire et surprend par l'absence de notes détaillées, ne mentionnant même pas l'habituelle amélioration des performances du système de la console.

Une autre particularité observée après cette mise à jour est que la console ne procède pas au redémarrage habituel. Cela pourrait indiquer l'introduction d'un correctif de sécurité destiné à contrer le piratage, bien que cela ne reste qu'une hypothèse.

Quoi qu'il arrive, il est recommandé de procéder à l'installation de cette mise à jour pour assurer la sécurité de la console. Pour ceux ayant activé le mode Repos sur leur PS5, cette mise à jour pourrait passer inaperçue. Il est maintenant question de savoir si les utilisateurs constateront des modifications ou des améliorations suite à cette mise à jour.

Un lien avec Twitter est-il envisageable ?

Dans une annonce récente à l'intention des détenteurs de PS5, Sony a informé que les interactions avec Twitter seront suspendues sur ses consoles de quatrième et cinquième générations à compter du 13 novembre 2023. Cela signifie que la publication ou la consultation de contenus sur Twitter (X), le partage de trophées, ainsi que d'autres fonctions liées au divertissement et la liaison de comptes avec Twitter ne seront plus accessibles. Cette mise à jour du firmware pourrait-elle être une préparation à ce changement ? La réponse reste incertaine.

Certains utilisateurs reportent un changement léger lors de l'arrêt de la console. Visiblement, l'animation d'arrêt est différente. Celle qui montre la silhouette d'une PS5 en position verticale, présente désormais des LED sur toute la longueur pour refléter l'apparence de la nouvelle PS5. D'autres supposent que cette mise à jour pourrait être le prélude à une mise à jour plus conséquente à paraître prochainement. C'est le seul indice dont nous disposons pour l'instant, et il faudra s'en accommoder.