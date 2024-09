Sony est au cœur de l’actualité en ce moment, davantage depuis l’annonce de sa PS5 Pro d’ailleurs, mais pas que. Il y a quelques jours, la marque a aussi fait pas mal de bruit à cause de sa dernière mise à jour système bourrée de nouveautés. Amélioration de l'interface utilisateur, possibilité de personnaliser des profils audio 3D aux petits oignons ou encore davantage d'options pour aménager votre espace d'accueil PS5. Que de bonnes choses… ou presque.

Une mise à jour PS5 à ne surtout pas louper

Malheureusement, suite à cette importante mise à jour PS5, beaucoup de joueurs ont rencontré des problèmes sur quelques jeux comme Final Fantasy 16 par exemple, qui était devenu injouable pour plein de monde. Crashs en pagaille, problèmes graphiques, etc. L’enfer.

Pire encore, FF16 n’était pas le seul jeu à avoir des problèmes puisque c’est toute une liste de jeux qui est ressortie sur les réseaux sociaux suite aux retours des joueurs. Parmi les titres : Elden Ring, Death Stranding Director’s Cut, No Man’s Sky, Horizon Forbidden West ou encore Diablo 4. Plus d’une dizaine de jeux recensés, certainement plus qui ne l’ont pas été… Sony et les studios ont toutefois travaillé de concert pour sauver la situation et si on attend encore des correctifs pour tout le monde, la PS5, elle, vient d’être mise à jour.

Les notes de patch ne sont pas bien énormes, Sony se contente de dire qu’ils ont amélioré les performances du système ainsi que sa stabilité. Mais entre les lignes, ça signifie surtout que le gros des soucis devrait être réglé désormais.

Toutefois, comme le rapporte Square Enix par le biais du compte officiel de Final Fantasy 16, tout n’est pas totalement réglé. Dans le cas de FF16, les équipes sont toujours en train de travailler sur le problème.

Source : PlayStation, X